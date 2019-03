Guerra fredda sul Baldo rivissuta in un concorso

La Guerra fredda sul Baldo, un concorso cinematografico, un premio a tema, pubblicazioni. È in sintesi il lavoro che il Centro turistico giovanile (Ctg) Monte Baldo farà anche quest’anno, il 36esimo che lo vede impegnato nella promozione della natura, delle architetture e delle tradizioni di questo stupendo comprensorio. Fa sapere il presidente Maurizio Delibori: «L’assemblea dei soci ha confermato la volontà di puntare l’attenzione del gruppo sulla difesa e la valorizzazione ambientale attraverso l’animazione. Desideriamo in particolare sensibilizzare al rispetto del paesaggio ch ha dato origine alla zona tra l’Adige e il Garda e alle memorie delle varie identità». Prosegue la vicepresidente Elisa Fattorelli, tra le fondatrici del gruppo: «Cercheremo infatti di far meglio conoscere la storia naturale ed umana del nostro territorio ei valori che esprime, continuando a valorizzarne le testimonianze botaniche e culturali». Questa promozione del Baldo che il CTG sta perseguendo non è nuova: «Alla fine del secolo scorso avevamo fatto la proposta, anche con Averardo Amadio del Wwf ed altre associazioni, di costituire un Parco Naturale del Baldo», ricorda. «Nel 2008 abbiamo lanciato quella di far diventare questo Giardino d’Europa Patrimonio dell’Umanità, idea oggi rilanciata dalle Regioni Veneto e Trentino e dall’Unione dei Comuni del Baldo Garda. Da sempre organizziamo conferenze e visite guidate, mostre e pubblicazioni, cercando di rendere le persone partecipi e protagonisti». Galia Catav, animatrice del gruppo che conta un’ottantina di soci, approfondisce le principali iniziative per quest’anno: «Ci soffermeremo sulla storia recente del Baldo legata anche alla Guerra fredda, organizzeremo il 15esimo concorso Baldofilm per cortometraggi, video e documentari, consegneremo il 25esimo premio Giardino d’Europa dedicato a chi valorizza la montagna veronese. Cureremo la pubblicazione del quaderno culturale Il Baldo che raccoglie studi sull’area baldense, e di un atlante geomorfologico. Stiamo redigendo un volume su itinerari di San Zeno di Montagna». Info: ctgbaldolessinia.org o telefonare allo 045.6260228.

B.B.