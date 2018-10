Gruppi di studio per bambini e ragazzi delle medie

La scuola è iniziata e ci sono compiti da fare, lezioni da studiare, argomenti da ripassare. Si può farlo insieme. Stanno per aprirsi le iscrizioni ai «Gruppi di studio per bambini della scuola primaria e per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado dai 6 ai 14 anni». Sono come sempre organizzati dal Comune, in particolare dall'assessorato ai Servizi sociali e politiche giovanili retto da Irene Armani, in collaborazione con il Servizio educativo dell’azienda Ulss 9 Scaligera e una cooperativa sociale. I gruppi di studio inizieranno alla fine della settimana prossima ma le iscrizioni si riceveranno prima: lunedì dalle 9 alle 12,30, martedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 e mercoledì dalle 14,30 alle 18 nell'ufficio dell'educatrice a Palazzo Carlotti. La si può contattare anche telefonando allo 045.6209942 o scrivendo a cformenti@aulss9.veneto.it. «Anche quest'anno vista la validità dell'iniziativa e le tante richieste, abbiamo organizzato questa attività di supporto scolastico-compiti, di gruppo, dedicata a bambini e ragazzi. In entrambe le fasce di età saranno seguiti da educatori. Gli incontri, che si svolgeranno in due pomeriggi la settimana, avranno la durata di due ore. Per i più piccoli della primaria è previsto la sorveglianza durante il pranzo al sacco che potranno fare dopo le lezioni a scuola», dice il sindaco Paola Arduini. Che aggiunge: «Solo per gli alunni della primaria di Pazzon funzionerà un servizio di trasporto per il ritorno a casa». I gruppi di studio delle primarie si tengono ogni lunedì e giovedì dalle 14 alle 16 alla scuola di Pazzon dove il servizio inizierà il 29 ottobre; il mercoledì e venerdì sempre dalle 14 alle 16 in quella del capoluogo dove si partirà il 31 ottobre. Il costo del servizio per l'intera durata, ossia da ottobre a maggio, è di 132 euro pagabili in unica soluzione o in due rate una di 37 euro per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e l'altra di 95 per gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Il gruppo di studio della scuola secondaria di primo grado si terrà il martedì e il venerdì dalle 14,30 alle 16,30 nelle stanze comunali sopra la scuola dell’infanzia Bodner, dove inizierà il 30 ottobre. Per informazioni: www.comunecaprinoveronese.it o chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 allo 045.6207233. •

B.B.