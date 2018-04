Diffida all’Ulss 9: «Subito il punto di primo intervento»

«Il nostro Comune invita e diffida l’Ulss 9 ad adempiere alle previsioni contenute nelle schede regionali di programmazione socio sanitaria, nel punto in cui ci si riferisce all’attivazione del punto di primo intervento (Ppi), alla realizzazione di un Hospice e alla riconversione della Rsa (Residenza sanitaria assistita) riabilitativa in Unità riabilitativa territoriale (Urt). Invitiamo la Regione a intervenire per adeguare il programma dell’ex Ulss22 alle schede regionali oltre che agli strumenti di pianificazione approvati». Parole del sindaco Paola Arduini, che riassume quanto scritto il 28 marzo alla direzione generale della Ulss 9 Scaligera e alla Regione Veneto - Area Sanità. Lettera cui l’Ulss ha risposto il 9 aprile a nome del direttore generale Pietro Girardi. «In febbraio, dopo molti incontri con questi enti», ricorda Arduini, «abbiamo chiesto un parere legale sui possibili strumenti di tutela. Quindi abbiamo deciso di spedire la lettera per tutelare la salute pubblica». Il sindaco ripercorre la questione: «Con delibera 2122 del 19 novembre 2013, la giunta regionale aveva adeguato le schede ospedaliere e delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedio, in conformità al Piano socio sanitario regionale 2012-2016 sulla gestione dell’emergenza-urgenza sanitaria. Rinviava agli atti aziendali la programmazione ospedaliera. Infatti, con delibera 94 del 10 marzo 2014, l’ Ulss 22 ha predisposto il Piano attuativo. Il 31 marzo 2015 la giunta esprimeva parere favorevole sul Piano prevedendo altre prescrizioni». Ma il punto di primo intervento è però chiuso ormai dall’8 gennaio 2014: «Con delibera 646 del 28 aprile 2015, la giunta ha integrato la scheda di dotazione del Centro polifunzionale inserendo in via sperimentale per un anno un Ppi aperto 24 ore su 24. Mai attivato», sottolinea Arduini. «Della mancata realizzazione di quanto programmato, la Regione non deve essere stata adeguatamente informata, dato che la giunta veneziana stabilì la necessità di garantire l’ attività non più in forma sperimentale ma continuativa, a integrazione del Piano regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria. Il documento è stato approvato in V Commissione consiliare e la giunta, il 17 maggio 2016, ha modificato la scheda di dotazione dell’Ulss 22 riducendo a 12 ore l’apertura del Ppi (8-20) con monitoraggio dei flussi di accesso per valutare, dal 2017, la possibilità di un’ attivazione h24. Purtroppo nemmeno il Ppi a orario ridotto risulta attivato, come è rimasto lettera morta il monitoraggio dei flussi». Non finisce qui: «Col parere favorevole al Piano dell’Ulss, la Regione prevedeva per le strutture intermedie di indicare, nel biennio 2014-2015, i tempi di riconversione in Urt della Rsa, che a Caprino il numero di letti di Hospice deve essere di 11, di specificarne enti gestori e sedi. Seguiva la suddetta delibera ( 28 aprile 2015) con cui la giunta integrava la scheda inserendo il Ppi». Sottolinea dunque il sindaco: «La mancata attivazione nei tempi dettati dalla programmazione regionale delle strutture sanitarie previste per Caprino e il comprensorio del Baldo arreca grave danno e disagio alla nostra gente, quindi le rappresentanze locali devono attivarsi per garantire il rispetto del diritto alla salute. Permanendo l’inerzia e l’inadempimento rispetto alle prescrizioni, si invita e diffida formalmente l’Ulss 9 all’aggiornamento del Piano, con l’inserimento delle dotazioni sanitarie previste dalla Regione, soprattutto ai fini della realizzazione del Ppi, della riconversione in Urt della Rsa della realizzazione dell’Hospice». «Ci sentiamo costretti a questo», conclude con amarezza Arduini, «perché purtroppo nei numerosi incontri con Ulss e Regione abbiamo ricevuto solo promesse. Finora nulla di concreto è stato fatto. Anzi, la Rsa e l’Ospedale di Comunità che erano al Centro olifunzionale, sono chiusi dall’estate 2016». •

Barbara Bertasi