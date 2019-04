Biotestamento digitale, Caprino fa scuola

Biotestamento digitale, Caprino fa da apripista in regione. Il Comune montebaldino è infatti il primo nel Veneto e uno dei primi in Italia ad adottare in via sperimentale l’applicazione della Dat, Dichiarazione anticipata di trattamento, solo in maniera digitale. La legge sul testamento biologico, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, consente ad ogni cittadino di esprimere le scelte fornendo indicazioni sui trattamenti sanitari a cui potrà essere, o non essere, sottoposto. Si tratta di indicazioni importanti nel caso eventuale e futuro in cui non fosse in grado di esprimere, attraverso il diritto al consenso informato, le proprie scelte a causa di malattia o incapacità. Il progetto pilota avviato a Caprino è stato presentato ieri in Comune, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Paola Arduini e del direttore della Direzione Ict e Agenda digitale della Regione Idelfo Borgo. Durante l'incontro c'è stata anche la prima sottoscrizione ufficiale in forma digitale da parte di un cittadino di Caprino. Un esempio seguita da altri due componenti della sua famiglia. La novità aveva già destato un certo interesse in paese, tanto che già nei giorni scorsi si erano pre-registrate trentotto persone. Ad oggi l'iter standard prevede la stesura del documento originale su carta nel Comune di residenza da parte dell’interessato con firma autografa, mentre solo in un secondo momento viene creata quella digitale da parte dei funzionari comunali, e successivamente la pratica che viene protocollata e archiviata sia in forma cartacea che telematica. Per rendere la procedura più semplice e veloce la Regione ha proposto a Caprino di adottare una procedura esclusivamente digitale attraverso l'utilizzo di una tavoletta grafometrica, una sorta di tablet con superficie sensibile, su cui il cittadino con una penna elettronica rilascia la firma elettronica. Chi fosse interessato a fare il testamento biologico digitale deve scaricare il modello della Dat dal sito del Comune o dai siti dedicati al biotestamento presenti in Rete. Deve poi presentarsi in municipio all'ufficio di competenza dove potrà firmare digitalmente. I funzionari comunali invieranno poi la documentazione all'Ulss per l'archiviazione del fascicolo sanitario elettronico di ogni paziente che ne ha fatto richiesta. Dopo l'avvio del progetto a Caprino, diventato pienamente operativo da ieri, la Regione punta ad allargare il numero di adesioni di altri Comuni veneti, raggiungendo così gli obiettivi fissati dall’Agenda digitale del Veneto 2020 per la progressiva digitalizzazione dei servizi. «Questo nuovo strumento», sottolinea il sindaco Arduini, «che con orgoglio ci vede come Comune pilota, ha una molteplice valenza. Da una parte sottolinea l'efficienza e la velocità della digitalizzazione della richiesta di testamento biologico», sottolinea. «Dall'altra rappresenta un'occasione di implementare la sostenibilità ambientale. Infatti spingendo sulla digitalizzazione si riduce in maniera sensibile l'utilizzo di carta e di conseguenza anche la produzione di rifiuti». «Con la nostra adesione», aggiunge, «offriamo un servizio in più ai cittadini, che segue altri come quello dell'informazioni relative alla donazione degli organi aggiunge nelle note della carta d'identità. Vista l'importanza della novità», conclude il primo cittadino di Caprino, «sul testamento biologico digitale organizzeremo a breve anche una serata per illustrare nei dettagli ai cittadini come e perché aderire al progetto». «Vogliamo avvicinare sempre più i cittadini agli strumenti e ai canali informatizzati», sottolinea a margine dell'incontro il vicepresidente della Regione, responsabile dell’Agenda digitale Gianluca Forcolin. «Avvicinarsi significa facilitare la vita alle persone, mettendo loro a disposizione mezzi innovativi che riducano tempi e costi. L’espressione della volontà del cittadino per il Testamento biologico, attraverso la Dat, è una necessità che noi vogliamo agevolare, nel pieno rispetto normativo». •

Emanuele Zanini