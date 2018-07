I carabinieri della compagnia di Peschiera hanno concentrato i propri controlli a Lazise. E sono scattati quattro arresti, una denuncia e nove ragazzi segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Agli arresti sono finite due cittadine bulgare pluripregiudicate, insieme a due uomini che le accompagnavano sul lungolago di Lazise per borseggiare i turisti. Le due sono state colte letteralmente con le mani nelle borse di ignare villeggianti. Ne è nato un inseguimento per le vie del centro storico finchè le donne sono riuscite a salire a bordo dell’auto dove li attendevano i due complici connazionali, che hanno tentato invano di speronare le auto dei Carabinieri per cercare di fuggire, venendo comunque bloccati e ammanettati.

L’arresto del quartetto è stato convalidato nel processo per direttissima al Tribunale di Verona, con sentenza di divieto di ritorno nella regione Veneto. Contemporaneamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un 20enne di nazionalità marocchina, sorpreso all’uscita di un supermercato dove aveva rubato generi alimentari per un valore di circa 50 euro.