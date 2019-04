È stato presentato oggi a Caprino Veronese, il primo progetto regionale che permette la raccolta della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (Dat), prevista dalla legge sul Testamento Biologico, in versione digitale.

La sperimentazione prevede l’utilizzo di una tavoletta grafometrica (tablet) di Firma Elettronica Avanzata che permette di digitalizzare, a norma di legge, la presentazione del biotestamento anche per tutti i cittadini sprovvisti di firma digitale. Ciò permette, quindi, soprattutto alle fasce di popolazione più deboli, di poter esprimere la propria volontà in materia, recandosi direttamente all’anagrafe comunale.

Il progetto pilota avviato oggi a Caprino Veronese si colloca nell’ambito della legge regionale n.54/1988, persegue gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale del Veneto 2020 nel contesto dell’ecosistema «Pubblica Amministrazione» dove, attraverso l’azione «Sostegno agli enti locali», Regione del Veneto mira a garantire a tutti gli enti locali, in particolare quelli di più piccole dimensioni, le condizioni materiali per poter erogare un insieme minimo di servizi digitali, assicurando, in tal modo, a tutti i cittadini del Veneto dei livelli essenziali di diritti digitali.