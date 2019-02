Vigili del fuoco, 708 interventi in un anno

Continua a ritmo battente il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino che fa base in via Gardesana dell’Acqua 9. Dopo gli oltre 708 interventi del 2018, hanno inaugurato il 2019 con un gennaio da «bollino rosso». Hanno spento ben 16 incendi di diverse tipologie: 4 di auto, di cui una sulla A22, 8 di sterpi, 3 di cassonetti e uno del tetto di un’abitazione a Malcesine che, grazie al loro intervento, non è andato distrutto. Sono poi state soccorse molte persone. «Un episodio tragico che ci ha colpito è stato, nella notte del 23 gennaio. È accaduto in via Ponte a Sant’Ambrogio di Valpolicella», spiega il capo Distaccamento Stefano Marchesini. «Un uomo di origine marocchina è morto per avvelenamento da monossido di carbonio: aveva respirato il gas uscito da un braciere tenuto acceso nella notte per scaldarsi dopo aver chiuso, come abbiamo poi notato, ogni entrata d’aria. Gesto assolutamente da evitare», raccomanda Marchesini, «anche quando si tengono accesi una stufa o un caminetto. Per quanto riguarda gli incendi in genere, aggiunge: «Nei casi riguardanti camini e tetti, molti disagi e drammi si potrebbero scongiurare prestando più attenzione alla pulizia delle canne fumarie e, nel caso degli sterpi, evitando di gettare sigarette e presidiando il fuoco durante gli abbruciamenti in campagna. In quanto alle auto si raccomanda un’accurata e costante manutenzione». «Tra i casi più tristi che hanno impegnato quest’anno i pompieri, c’è stata la ricerca, in gennaio, di una persona nelle acque antistanti il lungolago Preite a Bardolino», sottolinea ancora Marchesini. «Una persona recuperata, purtroppo, già morta». Se gennaio e febbraio 2019 sono stati impegnativi, ben 708 sono stati gli interventi del 2018, di cui circa 600 svolti dalle squadre di terra e gli altri da quella nautica. «Spiccano sempre gli incendi, sono stati 150», afferma Marchesini. «Ma la cifra totale delle nostre uscite è certamente superiore a quella registrata qui poiché non computa le moltissime altre fatte in tutta la provincia: territori che non sarebbero di nostra competenza». Marchesini entra nel dettaglio: «Sono stati 93 gli incendi generici, tra i quali, ad esempio 11 di canne fumarie, cosa che denota appunto mancanza di attenzione nella manutenzione, 10 di auto e camion, 23 di arbusti e sterpaglie, 5 di abitazione, 2 di bungalow e camping», ragguaglia. «Col crescere della media dell’età diventano più frequenti le richieste di soccorso nelle abitazioni che ci arrivano dai malati, soprattutto anziani, che spesso vivono soli. «Cadono a terra, non riescono più ad alzarsi e noi andiamo ad aprire le porte in contemporanea con gli operatori del 118 chiamati poiché sentono di aver bisogno di cure sanitarie», prosegue il capo distaccamento. «A tal proposito raccomandiamo di tenere sempre a portata di mano il telesoccorso, di cui bisognerebbe dotarsi, e tra le varie accortezze, di evitare accuratamente i tappeti». Saltano all'occhio i ben 80 interventi fatti per tagliare alberi e rami pericolanti. «L’incremento del 2018 è dovuto al maltempo caratterizzato da forti raffiche di vento. Tali episodi», ricorda, «si sono verificati soprattutto nei mesi di ottobre e novembre in tutto il Veneto, in particolare a Belluno dove sono state organizzate spedizioni anche di personale del Comando di Verona e dei Distaccamenti». Cinquanta le uscite per incidenti stradali, sia d’inverno che d’estate, anche con morti. «Come al solito le cause sono state l’alta velocità e la distrazione, spesso provocata dall’uso improprio del cellulare. Gli incidenti sul lavoro sono stati invece 4 e 2 i recuperi di salme». Un numero che salta sempre all’occhio dalla statistiche di Bardolino è quello delle bonifiche imenotteri. «Abbiamo tolto 45 nidi costruiti da questi insetti in luoghi dove non vengono disturbati: nei cassonetti delle tapparelle, nei ripostigli di case e, spesso, nelle silenziose soffitte di casali isolati di campagne», conclude. «I nidi vanno eliminati anche perché le loro punture possono anche essere fatali, soprattutto in caso di allergia». •

Barbara Bertasi