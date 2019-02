Stop incidenti, Cisano chiede il rondò

Basta incidenti stradali all’incrocio di Cisano di Bardolino, tra la strada regionale Gardesana e via Pralesi, che porta verso Calmasino e l’entroterra. Da molti anni i cittadini che abitano in questa zona chiedono e attendono una rotatoria in questo punto, che possa limitare al massimo scontri tra autoveicoli, motociclette o bici - molti se ne sono verificati, e anche gravi - e magari anche fluidificare il traffico soprattutto nei mesi di maggiore carico turistico sul lago. Ma della rotatoria, promessa a più riprese, finora nemmeno l’ombra. Procede invece a spron battuto, a poca distanza dall’incrocio e lungo la Gardesana (in questo tratto si chiama via Peschiera), il cantiere per l’ampliamento del camping Cisano. Tutta la nuova parte con residenze turistiche e area ricreativa dovrebbe aprire i battenti già da quest’estate e la cosa preoccupa non poco alcuni residenti sul fronte della viabilità. NEL 2020. «La rotatoria è stata inserita nel piano delle opere per l’anno 2020 e si farà», assicura il sindaco Ivan De Beni, alla guida del Comune fino a maggio di quest’anno. «L’abbiamo inserita in via precauzionale tra un anno, non escludiamo di poter anticipare se l’iter si velocizza», prosegue De Beni. «Certamente si tratta di un’opera necessaria per Cisano, questo non è stato mai messo in dubbio. Negli ultimi anni per la sicurezza stradale nella frazione abbiamo agito con posizionamento di dissuasori, controlli della velocità, implementazione della segnaletica». Il problema della pericolosità dell’incrocio persiste, però. «Lo sappiamo e per questo la rotatoria è fondamentale. La progettazione c’è, come anche il finanziamento comunale pari a circa 400 mila euro». La competenza su questo tratto fuori dal centro storico del paese è di Veneto Strade, l’ente regionale che si occupa di viabilità. «Con Veneto Strade stiamo dialogando in merito ad alcune modifiche da apportare al progetto affinché risponda a tutti i requisiti di sicurezza stradale», continua De Beni. Assicura che la sua amministrazione, tra poco al capolinea dopo due mandati consecutivi, sta accelerando al massimo per arrivare a definire il rondò stradale e procedere alla sua realizzazione. Ma settimane fa, in consiglio comunale, i consiglieri di minoranza avevano chiesto perché non sono state ancora definite le cessioni di alcune aree confinanti alla strada per la costruzione dell’opera. Si tratta di aree private sempre di proprietà del camping Cisano. «“Semplicemente perché stiamo aspettando di definire tutti gli aspetti tecnici del caso, prima di passare alle richieste di esproprio», aveva spiegato il sindaco, che ribadisce: «Prima dobbiamo confrontarci del tutto con Veneto Strade su misure e caratteristiche della rotatoria, poi passeremo al resto. Sappiamo già, comunque, che il privato è disponibile alla cessione». DUBBI. I consiglieri comunali all’opposizione sollevano parecchie perplessità sulle tempistiche e sulle intenzioni dell’amministrazione De Beni in merito all’incrocio di Cisano. «La rotatoria è l’ennesimo esempio di un’amministrazione sempre in ritardo», affermano il capogruppo della lista La Civica, Daniele Bertasi, e Piarangelo Zorzi di Conto anch’io. «Un ritardo colpevole, perché mette a rischio la sicurezza dei cittadini, come dimostra la lunga serie di incidenti. Ricordiamo che la cessione delle aree da parte dei privati, per consentire la realizzazione della rotatoria, doveva essere fatta entro 180 giorni dal Piano degli interventi. Sono passati anni e ancora nulla. Ora la questione si complica: l’opera sarà più larga di quanto previsto inizialmente. Quand’è che il Comune penserà a definire con il privato la dimensione dell’area da cedere?». Le spiegazioni del sindaco, insomma, non li convincono. «L’amministrazione non si nasconda dietro alibi che non reggono. Più volte c’è stato il tentativo di addossare la colpa a Veneto Strade, ma la verità è che la Regione è in attesa che il Comune definisca il progetto in via definitiva». •

Camilla Madinelli