Stagione turistica record con 240 eventi

Un fitto e lunghissimo calendario di appuntamenti con ben 240 eventi fissati per tutto il 2019, già partito in occasione di San Valentino con «Lago di Garda in Love», e che si esauriranno solo al 7 gennaio 2020. A Bardolino si preannuncia la più lunga stagione turistica di sempre, che sarà caratterizzata da conferme ma anche novità, come la riapertura e il potenziamento dell'ufficio Ita e la creazione di un nuovo sito web dedicato alla promozione turistica locale. A presentare il cartellone in programma quest'anno ci ha pensato il sindaco di Bardolino Ivan De Beni, assieme a Stefano Tagliaferri, amministratore delegato di Fondazione Bardolino Top, organizzatrice della stagione turistica, Katia Lonardi, consigliere comunale con delega a Turismo e manifestazioni, con l'intervento tra gli altri anche di Lucia Poli, componente del consiglio di amministrazione di AMT Verona. Nel paese gardesano si riparte subito con il botto: il prossimo fine settimana, dal 5 al 7 aprile, tornerà «Vinitaly and The City», dedicato a tutto il territorio scaligero. A Bardolino saranno presenti 35 aziende, che, assieme ai consorzi vitivinicoli e le denominazioni vinicole veronesi, saranno presenti con oltre 180 etichette tra villa Carrara Bottagisio e il suo grande parco allestito per l'occasione, tra degustazioni guidate con tanto di spazio «sensoriale» per conoscere e apprezzare fino in fondo il vino, eventi a tema, show cooking, con la parte gastronomica gestita in una apposita struttura di cento metri quadrati. Amt inoltre regalerà un buono di un'ora di sosta al parcheggio Centro a Verona ai visitatori della manifestazione. Per ottenerlo basterà mostrare il tagliando di Vinitaly and The City Bardolino alla biglietteria del parking. Tornando agli eventi, dal 20 al 22 aprile, sarà già tempo di celebrare Pasqua con «Tasting Triveneto», un viaggio enogastronomico alla scoperta dei sapori di Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, con decine di aziende in esposizione su lungolago Cornicello, tra installazioni floreali e appuntamenti musicali. Musica che sarà protagonista per tutta la stagione con oltre un centinaio di serate organizzate dalla Filarmonica Bardolino, dall'Italian Opera Concert e dalla stessa Fondazione Bardolino Top. Non ci sarà solo vino, cibo e musica, ma verrà dedicato spazio anche ai bambini, in particolare con il Giocabimbi Bardolino, in programma sabato 18 e domenica 19 maggio. Parco Carrara Bottagisio si trasformerà in una grande sala giochi, tra laboratori, attività e iniziative tutte dedicate ai più piccoli. Quest’anno l'evento sarà ancora più grande, con campi da basket e da calcetto, un’area gonfiabili più estesa e il coinvolgimento delle associazioni nautiche del territorio per stimolare la curiosità e far provare a solcare le acque del lago anche ai più giovani. In primo piano ci sarà anche la cultura con una serie di appuntamenti che si apriranno sabato 20 aprile con la mostra dedicata agli artisti bardolinesi nelle sale di Villa Carrara Bottagisio. Si proseguirà, dal 24 al 26 maggio, con il prestigioso Parole sull’Acqua. Tra un evento culturale e l'altro si arriverà verso fine estate con il colorato Un Due Tlè che, dal 30 agosto al primo settembre, trasformerà Bardolino in una piccola Montmartre. Anno speciale per la festa dell'uva e in particolare del vino rosso del territorio, arrivata alla novantesima edizione, in programma dal 3 al 7 ottobre. Ma Bardolino significa anche Palio del Chiaretto, in cartellone dal 31 maggio al 2 giugno, dedicato al noto vino rosato. Altro protagonista della stagione turistica sarà lo sport: dalla gara internazionale di Triathlon del 15 giugno, al Garda Classic Car Show del 15 settembre, dalla famosa corsa podistica «10 di Bardolino» ad ottobre, ai trofei internazionali di calcio giovanile di inizio maggio e il campionato nazionale di Orienteering il 27 ottobre. •

Emanuele Zanini