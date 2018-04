Premiate le ragazze con il fiuto per gli affari

Tre ragazze dell'Ipsar (Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione) Luigi Carnacina hanno vinto uno dei quindici premi a disposizione del Concorso internazionale Young Business Talents (YBT), il contest virtuale realizzato da Nivea attraverso un simulatore aziendale messo a punto da Praxis Mmt che premia il talento e l’imprenditorialità degli studenti tra i 16 e i 21 anni delle secondarie di secondo grado. Al bando, uscito a novembre, avevano partecipato quest’anno 1559 squadre (5550 studenti in tutto) di 137 licei e istituti superiori d’Italia, tra cui tre veronesi - tutti del lago - e tredici dal Veneto ossia due di Rovigo, sei di Treviso e due di Venezia. Il Carnacina è l'unica scuola arrivata finalista nella nostra provincia. Nella fase finale si è scontrata con altre 74 squadre. Le tre studentesse vincitrici, che si sono portate a casa, un assegno di 400 euro, sono Ylenia Eccli, 21 anni di Monzambano (Mantova), Cristina Tonolli, 19 anni di Valeggio sul Mincio e Raissa Guadagnini, 18 anni di Caprino. Sono tutte della 5a G «Accoglienza turistica» e sono sempre state seguite da Paola Beconcini, professoressa di diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva, che con Mauro Coppa, professore di Laboratorio di accoglienza turistica, le ha accompagnate a Sesto San Giovanni, Milano, dove si è svolto il contest. «È la terza vittoria conquistata dalla nostra scuola in cinque edizioni. La squadra, “Three Harmony”, si è cimentata col gruppo formato da due scuole di Roma, una di Ragusa e un’altra di Caserta», dice felice la professoressa raccontando che all'arrivo, le 75 squadre finaliste sono state smistate appunto in 15 gruppi (chiamati simulazioni), formati ciascuno da cinque squadre che hanno iniziato a lavorare. Il concorso prevede che i ragazzi inseriscano nel simulatore i business plan di tre anni consecutivi, facendo quanto fanno i responsabili di azienda: analizzare, pianificare e controllare l’attività di gestione. «Dovevano cioè prendere decisioni sulle migliori strategie di produzione, distribuzione, comunicazione, prezzi e promozione, il cosiddetto marketing mix o leve di marketing, di due creme: una solare e l'altra idratante». «Le strategie adottate dalle nostre ragazze», racconta l’insegnante, «sono risultate vincenti perché hanno fatto ottenere alla loro impresa simulata un utile complessivo, sui tre anni, maggiore rispetto alle altre scuole del loro gruppo». E aggiunge: «Sono molto orgogliosa di loro. Se durante l'anno hanno lavorato molto bene seguite da me, a Milano lo hanno fatto in assoluta autonomia, mantenendo sempre la lucidità necessaria per prendere le giuste decisioni. Hanno appunto conquistato uno dei quindici primi posti previsti alle finali. Sapremo più avanti quale posto sono riuscite ad occupare nella graduatoria nazionale». Terminato il lavoro, fiato sospeso fino all’ora della proclamazione, quando sono state «incoronate» sul podio tra il tifo esultante dei compagni che hanno vissuto la vittoria come propria. «È stata una bellissima esperienza», hanno detto le tre studentesse. «Nessuna di noi si aspettava questa soddisfazione. È stato davvero emozionate». L’obiettivo del progetto è promuovere il talento e l’imprenditorialità degli studenti, offrendo un aiuto anche a chi non ha ancora un’ idea ben chiara circa il suo futuro. L'YBT permette di fare un’esperienza simulata che indirizza nel complesso mondo del lavoro e della formazione, facendo mettendo in pratica quanto appreso in classe, emulando con precisione quanto accade nell'imprenditoria. Il concorso, che si disputa anche in Grecia, Portogallo, Spagna e Messico, prevede una sola finale internazionale tra i primi classificati di ciascun Paese partecipante. •

Barbara Bertasi