«Ponti di pace» Rabbino, vescovo e imam insieme

«In piedi, costruttori di pace» diceva don Tonino Bello, il prete «profeta di speranza» che marciò contro le guerre. E in piedi, anche, con bandiere della pace, canti, musiche e applausi, al richiamo del primo «Festival dell’ incontro» promosso nell’ambito del progetto «Ponti di pace» hanno risposto numerosi e vivaci gli alunni delle scuole dell’obbligo di Bardolino e Lazise appartenenti dall’ Istituto comprensivo Falcone - Borsellino e alcuni studenti dell’istituto alberghiero Carnacina di Bardolino. Bambini e adulti, alunni, insegnanti e genitori, sindaci e amministratori locali. Cattolici, musulmani ed ebrei. Tutti insieme hanno dialogato su pace, fratellanza e solidarietà nella chiesa parrocchiale di Bardolino siglando infine, nella piazza del Porto sotto la pioggia, il patto della Preonda. Il vescovo Giuseppe Zenti, il rabbino Yosef Labi e l’imam Mohamed Guerfi, a Verona guide delle tre grandi religioni monoteiste, insieme ai bambini e ai ragazzi delle scuole hanno posto sotto l’antica tavola di pietra una targa ricordo del primo «Festival dell’incontro». Così hanno suggellato un impegno comune: quello di seminare unione, amicizia, amore per il prossimo e l’ambiente. «Impegniamoci a custodire l’ambiente del Garda e le persone più fragili, contagiando con il nostro patto tutto il lago», afferma il professore di religione Frantz Kourdebakir, regista del «Festival dell’Incontro» e artefice del progetto «Ponti di pace» che ha visto gli alunni delle scuole primaria e medie di Bardolino e Lazise, in questi mesi, compiere un viaggio alla scoperta di religione cattolica, islamica ed ebraica. «Rispettiamo e valorizziamo il lago di Garda, un ambiente unico al mondo» sottolinea il vescovo di Verona, che ha tracciato le linee guida di «un’ecologia della pace»: «Instauriamo relazioni di pace con Dio, la natura e le altre persone, nella cultura del rispetto totale». Intanto ieri mattina, a tracciare il sentiero «per la costruzione di un mondo di pace a partire da noi» dichiara il dirigente del Falcone - Borsellino, Eugenio Campara, ci hanno pensato alcune domande preparate dagli studenti e rivolte a Zenti e Guerfi in chiesa (Labi li ha raggiunti in seguito, direttamente alla Preonda), oltre a musiche e canti a cura della soprano Marina Madau, del coro della scuola media bardolinese «Anna and Angels of the Pop’s» e della Junior Band. «L’arte e il canto sono la nostra arma contro il male» continua il professor Kourdebakir, «seminiamo bellezza e staremo meglio, apriamo il cuore e promuoviamo unità». Il sindaco di Bardolino, Ivan De Beni, ha ricordato ai ragazzi come a volte sia molto più difficile vivere relazioni basate sulla pace piuttosto che litigare: «Il vero eroe è colui che cerca la pace, la fratellanza, la mediazione. E ricordate: sola la pace vi darà felicità». Pace e felicità sono stati al centro dell’intervento pure del vice sindaco di Lazise, Eugenio Azzali. Infine, per suggellare amicizia e fratellanza, vescovo, imam e rabbino si sono ritrovati all’istituto Carnacina: qui gli studenti dell’alberghiero hanno preparato loro il pranzo servendo a tavola il rispetto, alla luce delle pietanze sono state preparate secondo i dettami religiosi di ognuno dei tre rappresentanti religiosi. •

Camilla Madinelli