Nuova imbarcazione per i giovani disabili

Sempre più canottaggio per tutti alla Canottieri Bardolino. Un’imbarcazione nuova di zecca destinata alle attività di “Voga!”, progetto di inclusione sociale per ragazzi con disabilità, è stata varata in occasione della regata regionale organizzata proprio dalla Canottieri Bardolino alla quale hanno partecipato una ventina di società sportive provenienti da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per un totale di 177 equipaggi e 270 atleti pronti a darsi battaglia. Il canoino, imbarcazione ad elevata stabilità per un vogatore è stato acquistato dall’associazione sportiva bardolinese attiva nel canottaggio e presieduta da Paolo Lonardi grazie al contributo del Lions Club Garda Benacus guidato da Mario Quintarelli, presente al varo insieme al sindaco Ivan De Beni. Il canoino è stato presentato proprio da Lonardi e Quintarelli ai ragazzi, che hanno voluto provarla subito «bagnandola» non con lo champagne, ma con l’acqua del lago. «Voga!» è un progetto unico a livello veneto: «V» sta per vita di gruppo, poi «O» come opportunità, «G» come Gig - imbarcazione anti ribaltamento, «A» come allenamento. L’attività sta prendendo sempre più il volo grazie all’impegno di tanti sportivi e volontari dell’associazione guidata da Lonardi nel coinvolgere ragazzi e giovani disabili tanto nelle attività fisiche quanto in quelle ricreative promosse durante l’anno, mirando al benessere psicomotorio di ogni atleta. «Al momento sono diciassette i ragazzi che partecipano, due volte la settimana, al progetto che punta ad ampliarsi ancora», spiega Lonardi. «Durante il varo del canoino alcuni di loro hanno anche gareggiato, dando così un assaggio del nuovo obiettivo che “Voga!” si pone, cioè di poter prendere parte a competizioni di canottaggio». «La nuova imbarcazione», prosegue Lonardi, «ci dà la possibilità di far vivere le emozioni di questo sport a tutto tondo. La vicinanza del Lions Club Garda Benacus al nostro progetto, concretizzata con l’acquisto di questo nuovo mezzo, è un ulteriore spinta propulsiva verso nuovi obiettivi». •

C.M.