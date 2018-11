«Il turismo deve puntare sull’intelligenza artificiale»

Viviamo un epoca di grandi e veloci trasformazioni, la quarta rivoluzione industriale è già cominciata e gli operatori del turismo gardesano devono stare al passo dei tempi se non vogliono essere spazzati via dalla concorrenza di altre destinazioni turistiche su scala globale. È questo il messaggio centrale del convegno «Il turismo che verrà» organizzato a Cisano di Bardolino all’hotel Caesius, dalla Europlan spa in occasione del quarantesimo anniversario dalla morte di Mario De Beni, pioniere del turismo sul Garda e padre dell’attuale amministratore delegato della società nonché sindaco di Bardolino, Ivan De Beni. «È in atto un grande cambiamento, ma non dobbiamo avere paura», ha sottolineato il presidente onorario di Federalberghi Garda Veneto, Giuseppe Lorenzini. «Piuttosto, dobbiamo mettere in campo oggi più che mai entusiasmo e professionalità», continua Lorenzini. Al convegno hanno partecipato imprenditori del turismo e autorità di tutte e tre le sponde del Garda, rappresentanti di associazioni di categoria e consorzi di promozione turistica, oltre a una nutrita rappresentanza di studenti degli istituti tecnici e alberghieri di Bardolino, Garda e Castelletto di Brenzone. «Sono loro il futuro, era d’obbligo coinvolgerli in questa giornata di approfondimento sullo stato del turismo e sulle prospettive future», ha continuato De Beni. Del resto, sono i giovani i veri protagonisti di quest’epoca definita 4.0, quella della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, dei dati e degli oggetti connessi tra loro. L’ha tracciata la docente dall’Università Cattolica Roberta Milano, esperta di strategie di marketing turistico. «Il futuro è adesso e chi opera nel turismo deve tenerne conto se vuole che il suo territorio ne possa trarre vantaggio», ha sottolineato Milano. «Si calcola che nel 2020 a livello mondiale saranno 50 miliardi gli oggetti connessi e che il 65 per cento dei bambini che oggi frequentano la scuola primaria da grande farà un lavoro che oggi non esiste. Dunque, grazie alla tecnologia le opportunità ci saranno, ma saranno diverse da quelle avute finora». Sul fronte più prettamente turistico, Milano sottolinea che sarà sempre più necessario per il Garda così come per tutta Italia «creare banche dati che fotografino le situazioni in tempo reale, in modo da poter procedere ad analisi predittive ad esempio per la campagne promozionali». •

C.M.