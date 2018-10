Il lago di Garda sotto i riflettori del Festival

Si parlerà anche del lago di Garda, quest’anno, all’ottava edizione del Festival internazionale della Geografia in programma a Bardolino giovedì 18 e venerdì 19 e dedicato all’acqua: dalla sua scarsità che provoca guerre e migrazioni alla qualità compromessa, dai cambiamenti climatici e dalla desertificazione alle tecnologie con cui l’uomo affronta il problema della sua mancanza. Sono «Le vie della sete» messe in campo dall’ideatore e coordinatore del Festival, il giornalista Rai Paolo Gila, con la collaborazione dell’assessorato alla cultura e all’istruzione del Comune guidato da Marta Ferrari e il patrocinio di Regione, Provincia e Miur. «Tra “guerre dell’acqua”, inquinamento, biologia e lotta allo spreco, trattati da esperti climatologi, imprenditori, giornalisti e ricercatori noti a livello italiano e internazionale come Filippo Giorgi, artefice ed estensore del documento che è valso ad Al Gore il Nobel per la pace 2007», spiega Gila, «anche il lago come bacino idrico da salvaguardare e patrimonio ambientale da tutelare con sistemi di depurazione adeguati saranno affrontati nell’intervento del presidente di Azienda gardesana servizi Angelo Cresco e di Alberto Cordioli di Ags insieme ad Alessandro Farinelli dell’Università di Verona durante la seconda giornata». Visto l’argomento che la tocca da vicino, in pratica, Ags contribuisce all’organizzazione dell’edizione 2018, presentata proprio nella sede dell’azienda a Peschiera del Garda da Cresco, Gila, il sindaco di Bardolino Ivan De Beni e la vice Ferrari, l’assessore all’ecologia e al demanio Lauro Sabaini che si augura «un’alta affluenza di giovani e adulti, vista l’importanza di un tema come l’acqua per l’area gardesana». Presenti anche Fabrizio Gatti ed Elisa Cazzago di Ambiente parco di Brescia, che cureranno i laboratori legati alla fisica dell’acqua previsti tre giorni a scuola per gli alunni delle primarie e medie di Bardolino. «La vocazione formativa e informativa del Festival è sempre stata molto forte», precisa Ferrari, «e coinvolge anche giornalisti, architetti ed insegnanti, per i quali le giornate solo valide come corsi di formazione». Gli incontri, comunque, sono a ingresso libero e si svolgeranno dalle 9 alle 12 all’hotel Aqualux. Sarà anche possibile assistere alle due giornate via streaming. «Questa ottava edizione del Festival della geografia ha un tema cardine che non poteva non vederci protagonisti», afferma Cresco. «Come Azienda gardesana servizi abbiamo il compito sia di garantire il servizio idrico integrato per i cittadini, sia di tutelare il lago di Garda, cioè il più grande bacino di acqua potabile d’Italia. Lo vogliamo fare con le tecnologie più avanzate che ci sono a disposizione e nell’intervento che terremo il 19 illustreremo i nostri progetti più innovativi». Ma non è tutto qui, per il presidente di Ags. «L’iniziativa», prosegue, «ha il merito di far conoscere ai giovani una scienza che ultimamente è un po’ trascurata e poco studiata nelle scuole. Invece, conoscere la geografia ha grande valore, perché ci consente di diventare cittadini consapevoli dei problemi ambientali, paesaggistici e territoriali». Sul ruolo di Cenerentola della geografia nell’insegnamento scolastico concorda il sindaco bardolinese: «Questo evento, che nasce dalla conoscenza profonda che Gila ha del nostro territorio, punta a riavvicinare bambini e ragazzi alla materia e lo fa quest’anno con un tema affascinante». •

Camilla Madinelli