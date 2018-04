Frecce tricolori, ira dell’opposizione «Che figuraccia!»

Nel 2018 Bardolino dice addio all’air show della Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare, che il 16 settembre si esibirà sì sul lago di Garda ma per i Comuni bresciani della Valtenesi, sperando sia un arrivederci al 2019. «Che figuraccia», commentano i consiglieri comunali della lista «La Civica» Daniele Bertasi, Pietro Meschi e Giuditta Tabarelli. Le Frecce tricolori, infatti, sfrecciano via da Bardolino dopo che il loro arrivo era stato già annunciato pubblicamente in marzo e inserito nei gonfaloni con tutti gli eventi del paese. Il sindaco Ivan De Beni tanto bene non ci è rimasto, della scelta finale che ha preferito la sponda lacustre lombarda a quella veneta, ma attraverso il nostro giornale ha fatto i complimenti al collega di Moniga del Garda per essersi accaparrato quest’anno lo spettacolo aereo unico al mondo che attira migliaia di italiani appassionati e stranieri incuriositi. «Complimenti al sindaco di Moniga che prima di far pubblicare manifesti, volantini, articoli, ha aspettato che la manifestazione delle Frecce Tricolori venisse confermata» ribattono a De Beni i tre esponenti della Civica in una nota sulla pagina social del loro gruppo. E aggiungono: «Era il 21 marzo scorso quando l’amministrazione presentava, in pompa magna, il programma di eventi 2018 del nostro Comune. Un programma maestoso con 241 appuntamenti, non a caso calendarizzati proprio nell’anno precedente a quello delle elezioni amministrative comunali. Programma che, nella intramontabile logica del “panem et circenses” di questa amministrazione, avrebbe dovuto culminare il 16 settembre con l’evento degli eventi, ovverosia il Bardolino Air Show, lo spettacolo delle Frecce. Peccato che il programma delle esibizioni della Pattuglia acrobatica nazionale 2018 Frecce Tricolori, pubblicato alcuni giorni fa, non preveda alcuna tappa nel nostro Comune». •

C.M.