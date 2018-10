Mattinata laboriosa a Bardolino, nel tratto che congiunge Villa Carrara Bottagisio al torrente San Severo. In un’azione congiunta i volontari dell’Ana (associazione nazionale Alpini), l’esercito italiano e la protezione civile del Basso Lago hanno testato la loro capacità d’intervento in caso d’inondazione. In particolare sono state “tarate” le pompe in dotazione all’Ana creando una lunga condotta, tra ostacoli di varia natura, per il travaso d’acqua dalla zona alluvionata al Garda. A dirigere le operazioni Ettore Avietti, responsabile del secondo raggruppamento Lombardia – Emilia Romagna.

S.J.