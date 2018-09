Auto classiche in mostra per il raduno nazionale

Oggi Bardolino dà il suo contributo, grazie alla Benaco Auto Classiche, alla Giornata nazionale del veicolo d’epoca istituita dall’Asi (Automotoclub storico italiano) in Italia in concomitanza con la chiusura a Roma della manifestazione Asi Autoshow. L’associazione bardolinese, che fa parte dell’Asi ed è guidata dal presidente Ugo Vittoni, ha organizzato alle 16 un raduno statico libero e aperto a tutti i possessori di veicoli d’interesse storico e collezionistico costruiti fino al 1998. Oltre questa data, saranno ammessi solo quelli certificati oppure omologati. Informazioni al numero 346. 6686557. I partecipanti entreranno e usciranno dal centro percorrendo via Mirabello e lungolago Cipriani, fino al lungolago Roma. Lungo il muro di cinta del parco Guerrieri Rizzardi i veicoli saranno parcheggiati a lisca di pesce e se ne staranno in bella vista per la gioia dei passanti. Gli organizzatori della Benaco Auto Classiche attendono soci e sostenitori, turisti e appartenenti ad altri club. E contano su almeno una trentina di vetture storiche, delle più svariate marche e modelli, sia italiane che straniere, come la Fiat 500 Topolino degli anni Quaranta o Cinquanta, l’Alfa Romeo Spider degli anni Sessanta, oppure più recenti Lancia, Volvo e Porsche. «Se non ci fossero gli appassionati che negli anni si sono presi cura di questi veicoli del passato, chissà da quanto tempo se ne sarebbe persa la memoria», spiega il segretario dell’associazione di Bardolino, Davide Nicaso. «Invece abbiamo ancora la fortuna di poterle toccare, sentirle accese e fotografarle dal vivo, e non solo di vederle su una rivista o in un vecchio filmato come sarebbe accaduto se non ci fossero gli appassionati che preservano pezzi talvolta molto rari se non addirittura unici». La Benaco Auto Classiche organizza numerose iniziative a Bardolino, sul lungolago come in vie o piazze del paese, sapendo che anche le auto storiche in esposizione o sfilata possono essere un’attrattiva per i veronesi e i turisti che affollano il lago di Garda la domenica. •

C.M.