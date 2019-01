Al Veneto 3,8 milioni di euro

Approfondisce la bella notizia la deputata veneta Angela Colmellere, che è anche sindaco di Miane (Treviso) e componente della Commissione istruzione alla Camera: «Con uno stanziamento di 3,8 milioni di euro, il Veneto è una delle Regioni che ha ricevuto più fondi dal riparto del Miur per la costruzione e la messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Fondi che, complessivamente, ammontano a 50 milioni. Di questi 3,8 milioni», dettaglia Colmellere, «2,1 miglioreranno le strutture sportive delle scuole della provincia di Treviso. Un ulteriore milione e 300.000 euro, interamente erogato dal Ministero senza cofinanziamenti, andrà alla scuola secondaria di I grado “Monsignor Gaiter” di Caprino (Verona). La Scuola primaria ‘Tombolan Fava’ e la secondaria di I grado ‘Marco Polo’ di Tombolo (Padova) riceveranno complessivamente 440 mila euro. «Ringrazio il ministro Bussetti per l’attenzione e l’impegno. Questo governo sta finalmente restituendo alla scuola e all’edilizia scolastica l’importanza che compete loro, collezionando risultati concreti con la volontà di ascoltare le esigenze dei territori».

B.B.