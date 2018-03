Una casetta di legno sulla strada per scambiarsi testi con «Nidilibri»

Il Comune di Affi ha aderito al progetto «Nidilibri» che si propone l’istituzione di un servizio di book sharing, cioè di condivisone e scambio libero di libri. L’iniziativa è stata proposta dall’associazione «Incontrart&» di Caprino con cui il Comune ha stipulato una convenzione per l’installazione di una casetta in legno che servirà per lo scambio libero di libri. La struttura verrà installata nel parco di via Stazione, nei pressi della biblioteca. L’associazione ha ottenuto il patrocinio municipale, organizzerà eventi per la diffusione del book sharing, si occuperà di trovare fondi, gestirà il sito di «Nidilibri» e si impegnerà a dialogare con l’Amministrazione e biblioteca per gestire il progetto. All’associazione Incontrart& è stata concessa, a titolo gratuito, una porzione di suolo pubblico per l’installazione della casetta. Un’altra iniziativa dedicata alla lettura è l’adesione, da parte del comitato della biblioteca, all’iniziativa chiamata «Nati per leggere», progetto avviato dalla Regione Veneto con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Per questo verranno acquistati 50 volumi del libro «Guarda che faccia!» e consegnati ai pediatri di Affi che a loro volta provvederanno a donarli ai genitori dei neonati. •

L.B.