Sarà Italmixer srl a realizzare il rondò del Crivellin

È stato affidato alla ditta Italmixer Srl, che ha offerto un ribasso del 6,23 per cento per un totale di 487mila euro, l’appalto dei lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Crivellin e la provinciale 29/B. L’amministrazione comunale di Affi, con la realizzazione della rotatoria del Crivellin, vuole regolamentare il flusso di traffico che proviene da Verona e si riversa verso la zona dei centri commerciali, in direzione del lago di Garda e del Monte Baldo. I lavori dovrebbero concludersi a febbraio. L’importo che era stato messo a preventivo ammontava a 600mila euro. La Regione Veneto per la realizzazione dell’intervento ha assegnato al Comune di Affi un contributo di 200mila euro e la Provincia di Verona di 75mila. Altri 250mila euro arriveranno da una ditta che ha stipulato una convenzione con il Comune per la lottizzazione Danzie. La zona dei centri commerciali spesso è congestionata. L’incrocio di via Crivellin è l’ingresso all’area dei centri commerciali e si trova a poca distanza dal casello dell’autostrada A22 del Brennero. In questo nodo viario ogni giorno passano in media 25mila veicoli. «La nuova rotatoria verrà costruita tra la zona commerciale e il cavalcavia sull’Autobrennero nei pressi del ristorante Carnero», ha spiegato il sindaco Roberto Bonometti, «garantirà maggiore sicurezza e migliorerà la viabilità per tutti i veicoli che accedono all’area commerciale provenendo da Rivoli e da Sega di Cavaion. Ci saranno benefici anche in direzione opposta». Chi uscirà dalla zona commerciale non dovrà più percorrere lo svincolo che si trova nei pressi del casello dell’autostrada del Brennero. Utilizzando la viabilità interna si potrà accedere alla nuova rotonda di via Crivellin e quindi immettersi direttamente in via San Pieretto e sulla provinciale 11. Un altro obiettivo che si vuole raggiungere con la costruzione della rotatoria è quello di impedire i pericolosi attraversamenti della sede stradale che vengono effettuati dai camionisti che parcheggiano da quelle parti. Una volta conclusi i lavori della nuova rotatoria del Crivellin, l’amministrazione comunale ha in programma di ristrutturare la viabilità interna della zona commerciale. •

L.B.