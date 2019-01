A Novezza si può sciare anche nei giorni feriali

La montagna ha cambiato volto. Sul Monte Baldo è tornata la neve e ora a Novezza, dove sono caduti ben 15 centimetri, si scia tutti i giorni, non solo nei fine settimana com’è stato inizialmente. Un traguardo, quello iniziale, comunque soddisfacente reso possibile dal giorno di apertura, il 12 dicembre, grazie all'innevamento artificiale. Così, come nei due anni scorsi, i due tapis roulant a servizio delle piste del Campo scuola sono operativi non stop. Funzionano infatti dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 17 e il costo dei biglietti, uno skipass giornaliero, è di 8 euro per i bambini fino 8 anni (inclusi), di 12 euro per i ragazzini tra i 9 e i 14 anni, e di 15 euro per tutti gli altri utenti. Sono inoltre aperti i noleggi per affittare attrezzature da sci, slittini e anche ciaspole. Alla Palazzina servizi, dove c'è la biglietteria, si possono inoltre prenotare lezioni con il maestro. Sono molti infatti i bimbi in arrivo con le loro famiglie e i principianti. Anche i ristoranti, i bar e gli alberghi sono all'opera per accogliere al meglio chi arriva. Per avere informazioni più precise si può consultare la pagina Facebook di Novezzafutura o inviare un sms o un whatsapp al numero attivato alla stazione, ossia 349.6712179. Ricorda la società Novezzafutura srl, che gestisce per il Comune l’omonimo comprensorio sciistico sportivo: «Gli operatori stanno registrando un buon numero di presenze. Sono oltre trecento da sabato a lunedì tra famiglie con bambini di ogni età e gruppi di amici che approfittano dei tapis roulant per alternare una divertente discesa in slittino a un’uscita con le ciaspole». La sicurezza è in mano ad esperti: «È operativo il soccorso alpino gestito dall’associazione Fissa di Verona, con la quale è stato raggiunto un importante accordo di collaborazione. L’associazione ha già fatto alcuni interventi sulle piste per qualche piccola contusione da caduta. Ringraziamo questo gruppo di persone e amici, appassionati di montagna e sci, che mettono a disposizione degli altri le loro capacità sciistiche e sanitarie, per contribuire a rendere le piste da sci un luogo per divertirsi in sicurezza». Tra qualche giorno potrebbe arrivare anche la novità dello skilift a servizio della pista del Marocco. «I funzionari dell'Ufficio speciale trasporti impianti fissi, Ustif, Veneto di Venezia hanno fatto l'ultimo sopralluogo il 28 gennaio per verificare lo skilift monoposto, a Ferrara da tempo. A breve dovrebbero rilasciare il nullaosta. La Provincia di Verona, settore trasporti, sta procedendo con l’autorizzazione della pista di discesa del Marocco e poi, come ultimo atto, rilascerà la licenza di esercizio che permetterà l’apertura. Intanto si prevedono altre nevicate che consentiranno di preparare ancora meglio le piste già ben innevate», concludono i concessionari

B.B.