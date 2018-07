Terza età alle Pale di San Martino e alla Foresta dei violini di Stradivari

Una visita guidata alla Foresta dei violini, dove si racconta fosse lo stesso Stradivari ad aggirarsi tra gli abeti per selezionare i più idonei ad essere da lui trasformati in preziosi strumenti musicali rimasti al top per sonorità: c’è anche questo nel programma offerto dalla gita sociale organizzata dal gruppo Terza età di Zevio alle Pale di San Martino e al parco naturale di Paneveggio, area protetta istituita dalla provincia autonoma di Trento. La gita si svolgerà martedì 30 luglio con partenza in pullman da piazza Santa Toscana alle 6. I percorsi a piedi, una volta sul posto, sono molto facili da affrontare anche per chi non ha l'età più verde. Ci sarà anche una proiezione di audiovisivi. Al pomeriggio si farà sosta a Predazzo, uno dei centri più popolosi della Val di Fiemme. Il rientro a Zevio entro le 20.30. La quota di partecipazione di 20 euro comprende anche il pranzo al sacco offerto dalla stessa associazione Terza età che conta ben 300 tesserati. Per le iscrizioni rivolgersi alla sede del gruppo dalle 16 alle 17. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 348.7602575. •

P.T.