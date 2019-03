Stop alla discarica di Ca’ Bianca «Qui la politica è responsabile»

«La politica non c’entra e in ballo ci sarebbe solo la salute della gente? No, la politica c’entra eccome, dicono il contrario chi appartiene alla stessa parte politica dell’amministrazione zeviana e della Regione». Antonio Composta, consigliere comunale di Zevio bene comune nella passata amministrazione, marcia lancia in resta contro affermazioni rilasciate dei sindaci di Oppeano e di San Giovanni Lupatoto, Pietro Giaretta e Attilio Gastaldello, durante l’incontro pubblico al Centro comunitario di Raldon che ha visto gli antidiscarica di Ca’ Bianca esultare per lo stop ai conferimenti nell’impianto in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato. «Senza il sì della precedente amministrazione con dentro l’attuale sindaco Diego Ruzza e Samuele Campedelli, l’ampliamento della discarica non sarebbe partito», puntualizza polemicamente Composta. «Ricordo poi che la nuova maggioranza, con l’astensione della componente Lega, ha detto no alla richiesta di sostenere il ricorso vincente al Consiglio di Stato, proposto dai Comuni di Bovolone, Oppeano e San Giovanni, che ha stoppato i conferimenti nell’impianto. La maggioranza regionale capeggiata dal governatore Zaia ha quindi appoggiato il progetto, interpretando in maniera distorta il Piano regionale rifiuti e facendosi scudo del parere favorevole della commissione Via, che secondo il Consiglio di Stato si è allargata a valutare la coerenza economica dell’intervento e, con l’avallo del Tar, interpretato in maniera distorta il Piano regionale rifiuti. Va detto che dal 2015 il Piano rifiuti regionale vieta l’approvazione di nuove volumetrie in discarica. Ammette solo ampliamenti, ma limitatamente ai quantitativi da smaltire. Cioè, tanto bonifico, tanto amplio. Mentre a Ca’ Bianca erano previsti 300mila metri cubi di nuovi rifiuti, solo 25.500 provenienti dalla bonifica di Isola Rizza». La contestazione di Composta prosegue così: «L’importanza del pronunciamento del Consiglio di Stato sta nel fatto che d’ora in poi in Veneto non sarà più possibile ampliare illimitatamente le discariche esistenti con la scusa che c’è da bonificare». Polemicamente, l’ex consigliere passa a chiedersi se sulla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, Venezia dimostri «incompetenza, sia distratta o anteponga altri interessi». A sostegno della tesi «interessi politici», Composta demanda alla lettura delle 450 pagine dedicate alla situazione in Veneto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Secondo l’ex consigliere comunale zeviano, la ricetta per bonificare Cava Bastiello è questa: «Provvedano il Comune di Isola Rizza o la Regione, la quale ha previsto due tasse: una a vantaggio del Comune sede di discarica, l’altra pro Venezia. Solo dai gestori di Ca’ Bianca la Regione ha incassato 11 milioni di euro, perché non li utilizza?». Quanto alla polemica, riportata qualche giorno fa da L’Arena, tra Zevio bene comune e il Movimento 5 stelle, Composta accusa i seguaci di Grillo di immobilismo. «Non hanno fatto nulla per accedere a informazioni, presentare interrogazioni in Consiglio e relazionare ai cittadini. Eppure le questioni sul tappeto non mancavano: l’indagine aperta dalla magistratura, la presenza di Pfas nella falda sottostante la discarica, il sospetto che il fondo dell’impianto non tenga». L’ex consigliere apre un ultimo fronte con l’assessore all’Ecologia Paola Conti, presidente della Commissione controllo discarica: «Inammissibile che relazionando in assemblea, Conti si sia limitata a prendere atto delle spiegazioni via via fornite dai gestori di Ca’ Bianca, quando invece avrebbe dovuto esercitare funzioni di controllo». •

Piero Taddei