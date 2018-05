Sedici ore di cammino verso Madonna della Corona

Missione compiuta per gli ardimentosi partiti sabato alle 17.30 da piazza Santa Toscana, a Zevio, per raggiungere a piedi sul Baldo, a Spiazzi, il santuario della Madonna della Corona. Quasi tutti i partecipanti, tra loro anche sei donne, hanno tenuto duro fino in fondo nella prova di resistenza fatta di determinazione e desiderio di dimostrare a se stessi che una scarpinata di 65 chilometri si può compiere nel giro di 16 ore, tanto il tempo impiegato dalla comitiva per arrivare al santuario incastonato nella roccia del Baldo. Poco importa se l’età dei camminatori poteva oscillare dai 17 ai 67 anni, se la comitiva annoverava perlopiù non allenati ai lunghi percorsi. «In un’esperienza del genere è importante saper reggere la fatica, stringere i denti. Certo che è un sollievo udire le campane del santuario quando, stremati, si è quasi all’arrivo», osserva il decano della camminata giunta alla decima edizione, Tarcisio Strambini, ideatore con Daniele Spiniella della Zevio-Madonna della Corona in veste di pellegrini. Già, l’iniziativa in omaggio alla madre di Gesù è partita «per grazia ricevuta». Il gruppo ha iniziato il suo cammino dalla piazza principale del paese e, proseguendo sull’argine dell’Adige, ha raggiunto Bosco Buri, è passato da piazza Bra, da Castel Vecchio, ha lambito Parona e Bussolengo, è arrivato a Sega di Cavaion, Rivoli e finalmente a Brentino Belluno. Lì la comitiva ha affrontato l’ultima fatica prima per giungere al traguardo: la scalinata che porta al santuario, un’ora e mezzo di difficoltosa ascesa. I camminatori sono giunti al santuario giusto in tempo per partecipare alla messa delle 9.30. Strada facendo il chilometraggio, compiuto anche di notte, era stato suddiviso in tappe di circa tredici chilometri l’una, intervallate da soste di 15-20 minuti, il tempo per rifocillarsi. Sarebbe stato rischioso fare soste più lunghe: probabilmente avrebbero indotto i partecipanti in maggiore difficoltà a non ripartire. Nessun dramma in questo caso: il falegname Dino Martini era pronto ad accogliere eventuali defezioni, con il suo furgone. «L’iniziativa ha conservato lo spirito iniziale di spontaneità e all’insegna di nessuna particolare organizzazione. Basta dire il giorno prima che si è tra i partenti. Il resto è una sfida con se stessi, tra persone che in assoluta semplicità e amicizia condividono lo stesso obiettivo di guardare al mondo con la velocità consentita dalle proprie gambe», conclude Strambini. •

Piero Taddei