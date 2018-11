«Paese sott’acqua, il problema è cronico»

Il nubifragio del 1° settembre scorso che su larga scala ha creato un mare di guai, tanto che il governatore Luca Zaia ha chiesto al governo lo stato di calamità naturale, è tornato a far parlare di sé in Consiglio comunale a Zevio. Poco prima di dimettersi, è stato il consigliere di minoranza Ezio Bersan (M5S) a tirare in ballo l'argomento che da lungo tempo non fa dormire sonni tranquilli a parecchi residenti del centro storico e zone limitrofe in caso di precipitazioni attribuite ai cambiamenti climatici, capaci di concentrare in pochissimo tempo grandi quantità di pioggia che allaga strade e abitazioni, causa scoli e fognature che non reggono il diluvio. Il consigliere del M5S ha interrogato il sindaco Diego Ruzza premettendo che gli allagamenti «non sono più episodici ma strutturali, che causano disagi e danni a commercianti e privati». Va rilevato che l'allagamento a inizio settembre è stato più grave del solito nonostante molti abbiano munito le porte di casa di paratie a tenuta stagna. Oltre alle piazze Santa Toscana e Ungheria, alla centrale via Altichiero, l'acqua è salita alta anche nella zona del Chiarenzi in quella del palazzetto dello sport e della casa albergo per anziani. Allagati pure pianoterra e interrati della caserma dei carabinieri, le vie Fratelli Stevani, Lucchi, Dall'Oca Bianca, il quartiere Nardelle. Addirittura, l'acqua era arrivata alla sala Choghi dell'ex ospedale. Il consigliere del M5s ha attribuito i mancati deflussi ai sottodimensionamento delle condotte costruite a suo tempo per un numero molto inferiore agli attuali abitanti e alla vetustà dell'impianto. «I ristagni d'acqua superano i livelli dei marciapiedi, raggiungono i muri perimetrali degli immobili, determinano reflusso dei liquami all'interno di case e negozi, danni a infissi e mobili, la svalutazione delle case del centro», la chiosa di Bressan. «Le pendenze irrisorie, quasi inesistenti mettono in pressione le fogne, provocando il rigurgito dei pozzetti stradali». Per di più, ha aggiunto, il moto ondoso provocato dei veicoli in transito sulle strade trasformate in corsi d'acqua, «provoca ulteriori danni, determinando, in assenza di personale in divisa che blocchi il traffico, forti scontri verbali, recentemente degenerati anche in scontri fisici tra residenti esasperati e automobilisti». Bersan ha concluso chiedendo come l'amministrazione intenda risolvere la «grave» questione, se ci saranno risarcimenti e da parte di chi, infine come il Comune intenda vigilare sull'operato del concessionario della rete (Acque veronesi), «considerato il sostanziale rincaro delle tariffe sulla gestione del ciclo idrico a fronte di servizi non migliorati». Il sindaco Ruzza ha replicato sostenendo d'aver attivato immediatamente il Cento operativo comunale il 1° settembre. «Ma non si è potuto fare molto a fronte di un evento meteo che in tre quarti d'ora ha scaricato l'acqua di un mese intero», ha detto il primo cittadino. «Protezione civile e privati hanno lavorato fino al giorno dopo per svuotare le cantine. La viabilità in centro è stata chiusa per evitare il moto ondoso. A Consorzio di bonifica e Acque veronesi abbiamo detto che la situazione è intollerabile. L'ente di lungadige Galtarossa sta verificando condizioni e deflussi delle fognature. Da Acque veronesi pretenderò interventi finanziari e un cronoprogramma di lavori da eseguire. So che la disponibilità dell'ente è massima. Martelleremo affinché si passi ai fatti».

Piero Taddei