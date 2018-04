I diritti da difendere in concorso al Senato

«Testimoni dei diritti» a partire dall’esperienza di tre immigrate compagne di classe. In un mondo sempre più piccolo, i ragazzi della prima F delle medie Altichiero hanno pensato bene di scandagliare realtà diverse dalla propria per rendersi conto se davvero corrisponde a realtà ciò che raccontano i media sulle non scontate condizioni dell’istruzione in Paesi considerati più o meno sottosviluppati. E, a conti fatti, si sono resi conto di essere dei privilegiati. Così gli studenti hanno pensato di dire la loro su questo tema partecipando al concorso «Testimoni dei diritti», bandito dal Senato della Repubblica in collaborazione con il ministero all’Istruzione, diventando paladini dei diritti umani di loro coetanei seduti su banchi decisamente più scomodi. Il concorso ministeriale, riservato alle classi di prima e seconda media, è volto a far riflettere i giovani sulla Dichiarazione universale dell’Onu a 70 anni dalla proclamazione: il concorso, tra l’altro, si propone di incentivare il dialogo a distanza tra scuole e Senato attraverso canali informatici. La vicepreside dell’Altichiero, e insegnante di italiano, Lia Valente, spiega che i ragazzi della prima F hanno letto e commentato 30 articoli di giornale e alla fine si sono concentrati sul diritto all’istruzione, tema a loro vicino. In prima battuta il progetto è stato inviato all’Ufficio scolastico regionale che ha selezionato i due migliori del Veneto da spedire a Roma. Grande la sorpresa quando l’elaborato è stato ammesso al ballottaggio nazionale, essendo stato ritenuto tra i più significativi. Galvanizzati, i ragazzi hanno tappezzato biblioteca, municipio e librerie del paese con riflessioni sui motivi dell’analfabetismo, sull’istruzione femminile che in certi Stati non è concessa, sulle azioni intraprese al riguardo dall’Unicef, con statistiche sul numero dei libri letti e venduti. Con altri cartelloni, hanno sensibilizzato tutti i loro compagni di studio dell’Istituto comprensivo. Testimoni d’eccezione, appunto, le compagne di banco: la tailandese Giftcy, la ganese Goria, l’ albanese Aida: loro hanno raccontato le punizioni corporali inflitte nelle scuole dei loro Paesi e dei faticosi percorsi da affrontare per raggiungere le sedi scolastiche. Il ministero farà sapere il 10 dicembre a chi avrà assegnato l’alloro di vincitori. Intanto, i ragazzi stanno preparando la relazione finale e un breve video da inviare a Roma. «Quasiasi sia il risultato, gli alunni hanno lavorato con molto interesse e partecipazione. Soprattutto, si sono resi conto che purtroppo nel mondo non sono molti i coetanei fortunati come loro, per difficoltà poste da situazioni di povertà, perché nati in Paesi distrutti dalla guerra o soltanto perché appartengono al genere femminile», sottolinea la vicepreside Valente. •

