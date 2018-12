Gemellaggio tra corali con i cantori di Arborea

Per la festa dell'Immacolata, il coro polifonico Santa Cecilia di Arborea (Oristano), diretto dal maestro Riccardo Zinzula, ha pensato di farsi un giro in «continente», come i sardi definiscono la terra ferma. Il complesso musicale isolano sarà infatti ospite del coro Euterpe di Santa Maria, diretto da Gianluca Brigo. Per l’occasione, che rientra negli scambi culturali tra i due Comuni gemellati ormai da una ventina d'anni, i due cori non potevano non salire in pedana. Il primo appuntamento sarà stasera, alle 20, al centro civico di piazza Santa Toscana. Domani, alle 20.45, il Santa Cecilia e l'Euterpe si esibiranno invece nella chiesa parrocchiale di Santa Maria. Infine, domenica 9, il coro di Arborea animerà la messa delle 11.15 celebrata nel capoluogo. Arborea, cittadina sul golfo di Oristano, tutt'ora sente forti legami con il Veneto e il Friuli. Ai tempi delle bonifiche mussoliniane, furono infatti veneti a friulani a bonificare la loro terra paludosa, trasformandola in verdi pascoli. Tanto che attualmente Arborea è un importante centro per la produzione di latte e formaggi. Famosa è anche l'annuale Festa della polenta, alimento che rientra nella nostra tradizione gastronomica. •

P.T.