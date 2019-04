Campedelli critica la giunta «Lampioni malfunzionanti»

«Il ponte delle ombre». Così Samuele Campedelli, consigliere comunale di Per Zevio, parafrasando il titolo del film di Steven Spielberg «Il ponte delle spie», ha ribattezzato l’attraversamento sull’Adige all’uscita dal capoluogo, sulla provinciale per Vago Di Lavagno. Il perché della nomea è presto detto: da sempre il consigliere è critico sulla gestione dell’impianto d’illuminazione pubblica, affidato dal Comune a una ditta con il proposito, a fine concessione, di ritrovarsi con l’impianto efficiente grazie ai risparmi conseguiti con l’impiego di lampade a basso consumo. Come è emerso in più occasioni in Consiglio, Campedelli è critico perché vi sarebbero ritardi sulle migliorie concordate, accensioni non simultanee dei lamponi, la centrale piazza Santa Toscana avrebbe illuminazione «da coprifuoco, o quasi». L’esempio più evidente di questo «andazzo», secondo il consigliere, è appunto l’illuminazione di ponte Perez in questi giorni, circa due dozzine di lampioni distribuiti lungo il parapetto del trafficato manufatto. «Ma la settimana scorsa i fari erano spenti del tutto, due giorni fa si sono riaccesi ma i funzionanti sono circa la metà. E i cittadini pagano comunque l’energia», ha scandito in assemblea il consigliere, accusando la maggioranza di «sprecare» i soldi dei cittadini. «Che pagano pur non avendo un servizio consono». Campedelli ha proseguito invitando la maggioranza a «farsi un giro per il paese la sera, per vedere lo stato dell’illuminazione pubblica, se l’efficentamento dell’impianto prosegue regolarmente e se le lampade vengono sostituite effettivamente con la tipologia Led». Nel mirino del consigliere anche il progetto di realizzare la rotonda in piazza Ungheria, messa in calendario dall’amministrazione Ruzza per ordinare e mettere in sicurezza il traffico delle quattro importanti arterie che vi convergono: le vie Adele Smania, Altichiero, Vittorio Veneto e Stefano da Zevio. Oltre ad un rondò con 33 metri di diametro, il progetto prevede canalizzazioni della viabilità larghe cinque metri, la cancellazione del giardino pubblico con spostamento di parte del traffico a sud della piazza, il rinforzo della soletta della vasca di prima pioggia interrata sotto la piazza, affinché sia in grado di sopportare i mezzi pesanti. «Così come concepita, la rotonda andrà a nocumento dei negozi a sul lato sud della piazza: si ritroveranno con il traffico passante a due metri. Per di più i pullman doppi della linea Atv verso la Bassa non avranno spazi di transito adeguati alla mole del mezzo». L’assessore alla sicurezza, Antonio Strambini, ha replicato rivelando che la soluzione viabilistica «è stata suggerita dai tecnici della provincia. Ma trattandosi di un progetto preliminare, può darsi sia modificato». Sugli edifici che si ritroveranno adiacenti al traffico, Strambini ha detto: «Zevio ha parecchie case con il via vai a distanza ravvicinata». Campedelli: «Si, ma le abitazioni di piazza Ungheria sono state comprate senza le conseguenze della rotonda». La realizzazione del rondò costerà 300mila euro, 150 mila sborsati dal Comune, i restanti 150mila dalla Provincia. Il consigliere di Per Zevio ha avanzato un’ultima critica: Cinquantamila euro è cifra decisamente fuori misura. In ballo non c’è la progettazione di un grattacielo ma un’opera più semplice». •

P.T.