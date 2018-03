Valliflor raddoppia, previsti miglioramenti ambientali

Valliflor, azienda specializzata nella produzione di compost che per molti anni ha costituito una scomoda presenza per gli abitanti di Villabella di San Bonifacio, raddoppierà la produzione. Ieri il comitato provinciale di Valutazione di impatto ambientale ha infatti espresso parere favorevole alla richiesta di ampliamento dell’attività che la ditta aveva presentato ancora nel 2016. Un si che permetterà a Valliflor, che è per il 51 per cento di proprietà pubblica, di aumentare considerevolmente il proprio lavoro, ma, anche, di ridurre i disagi che a causa di esso patisce la popolazione della frazione vicino alla quale essa si trova. Con i maggiori introiti derivanti dall’incremento di produttività, infatti, Valliflor dovrebbe essere in grado di sostenere i costi di realizzazione della strada che libererà Villabella dal traffico pesante che essa genera e di rinnovare le proprie strutture. Ovvero, di attuare migliorie volte ad eliminare le emissioni di odori ed a garantire un minore impatto ambientale. «Il nostro piano», spiega infatti uno dei membri del Consiglio di amministrazione dell’azienda, Matteo Fiorio, «prevede investimenti per oltre 4 milioni di euro». Vallifor lavora fanghi provenienti da depuratori biologici, verde derivante dalla raccolta differenziata e residui organici dell’industria. «Tutti rifiuti non pericolosi, provenienti sia dal Veneto che dal Trentino e dalla Lombardia», precisa Fiorio. SI TRATTA di un’azienda che dal punto di vista economico è sicuramente in salute. «Negli ultimi anni ha registrato mediamente ricavi per due milioni di euro o più all’anno e ha chiuso il 2017 con oltre 370mila euro di utile», spiega Gabriele Marini, il sindaco di Monteforte, che ne è a capo dalla fine dello scorso anno. Se dal punto di vista della redditività Valliflor non ha mai avuto problemi, da quello dell’impatto ambientale, invece, ha ereditato una situazione piuttosto pesante. Essa, infatti, è nata nel 2012 da un’intesa con una precedente realtà privata, l’Agriflor, che da anni gestiva lo stesso impianto di compostaggio di Cà Lioncello che ancora oggi costituisce la ragione di vita dell’azienda. Agriflor era anche finita nel mirino della magistratura, tanto da restare a lungo inattiva a causa di sequestri. «Si trattava di una ditta che non aveva saputo evolversi tecnicamente e contro la cui presenza erano sorti comitati di cittadini», racconta l’attuale sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli. A fronte delle lamentele legate a odori, mosche e deleteri effetti del passaggio dei camion lungo la strada stretta che attraversa Villabella che ancora oggi costituisce l’unica via d’accesso all’impianto, la precedente amministrazione comunale, che era guidata da Antonio Casu, ha deciso di far si che l’attività continuasse sotto l’egida delle amministrazioni pubbliche, rappresentate dal consorzio Le Valli. Un modo, questo, per porre sotto controllo l’azienda. ORA, sei anni dopo, si è arrivati all’applicazione di un piano di interventi sicuramente rilevante, la cui realizzazione partirà da una nuova via di accesso all’impianto. «È prevista la realizzazione di circa un chilometro di strada che si innesterà sulla Porcilana», spiega Provoli. Il quale, poi, racconta che c’è già l’ok di Veneto Strade per quanto riguarda l’accesso alla provinciale e che il progetto esecutivo è stato approvato ancora nel 2015 dal Comune, che ha firmato un protocollo d’intesa con Valliflor. Un patto che prevede che sia l’azienda a realizzare e pagare l’opera, il cui costo è previsto in oltre un milione di euro, ma che il Comune le garantisca tutta l’assistenza necessaria. «Nel giro di un paio di mesi faremo un incontro con i proprietari di cui è previsto l’esproprio al fine di proporre un accordo bonario, che ci permetterebbe di accorciare di molto i tempi», racconta il primo cittadino. Il quale, mal che vada, pensa che in ogni caso nel giro di due anni i cantieri possano essere chiusi. «La strada è sicuramente la priorità di tutti», conferma Marini. Mentre Fiorio spiega che l’approvazione del potenziamento della capacità lavorativa da parte della commissione Via di fatto permetterà di avviare anche tutti gli altri interventi di natura ambientale che erano oggetto delle richieste della popolazione. Ora diventa possibile raddoppiare le quantità di rifiuti da trattare, arrivando a 64.350 tonnellate l’anno, ma il piano prevede anche la completa chiusura dei capannoni, che lavoreranno a pressione, quindi non rilasciando odori all’esterno, e saranno dotati di filtri speciali e di nuovi impianti di aspirazione, e l’installazione di un nuovo depuratore biologico degli scarichi fognari. «Tutto questo», spiegano gli amministratori, «prevede investimenti per circa 3 milioni di euro, che verranno realizzati per gradi ma che, considerati gli utili previsti, potranno essere affrontati senza particolari problemi». •

Luca Fiorin