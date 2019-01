Zanchetta, il commendatore che marcia a piccoli passi

Dopo il cavalierato ottenuto nel 2010, è arrivata a Rodolfo Zanchetta anche la nomina a commendatore, onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Gli è stata consegnata dal prefetto Salvatore Mulas alla presenza del sindaco di Verona Ferderico Sboarina perché residente in città, ma per diversi anni è stato e si considera ancora cittadino illasiano. Oggi è in pensione e con i suoi 85 anni conserva una vivacità straordinaria, tanto da aver concluso lo scorso febbraio al primo posto nella categoria degli over 75 la mezza maratona (21 chilometri) della massacrante Desert marathon di Eliat nel deserto del Neghev in Israele. Lo scorso luglio fu anche secondo nella mezza maratona delle Isole Mauritius, nell’Oceano Indiano, «ma solo perché mi hanno messo in una categoria in cui ho dovuto confrontarmi con dei sessantenni», precisa. Ebbe comunque l’onore di essere accolto all’arrivo con uno dei balli tipici delle popolazioni indigene, messi in atto solo per gli atleti con i risultati più importanti. Zanchetta è stato capo ufficio addetto alle pubbliche relazioni della Banca Cattolica del Veneto, presidente provinciale delle Acli di Verona e responsabile dell’Associazione tutela diritti del cittadino, nonché coordinatore delle pubbliche relazioni della sezione scaligera di Sos Consumatori europei. È autore del libro Diario di un marciatore europeo, con cui narra le sue marce a passo libero attraverso l’Europa fra il 1975 e l’85, di cui sono rimaste memorabili la Milano-Bruxelles di 680 chilometri del 1979 e l’anno successivo la Londra-Bruxelles di 480 chilometri. Erano e venti a cui la Comunità Europea teneva particolarmente per sensibilizzare la popolazione degli Stati attraversati sulla realtà dell’Europa unita. Restò celebre il suo procedere a piccoli passi, «l’homme des petits pas», lo definirono i francesi, che gli meritò le copertine di riviste e quotidiani anche stranieri, incuriositi da quell’atleta di piccola statura in competizione con gli spilungoni del Nord e capace di affiancarli e resistere alla fatica. Nel libro racconta anche i segreti della sua singolare andatura a passo corto e veloce nonché della dieta e della preparazione necessarie per queste imprese lunghe e impegnative. Tra i meriti che hanno contribuito all’onorificenza ci sono sicuramente la partecipazione a numerose iniziative per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche dell’Unione e il lavoro svolto con impegno e precisione, su incarico dell’Associazione nazionale carabinieri, per reperire risorse per la sistemazione del monumento al carabiniere nei giardini del quartiere San Zeno e realizzare una targa in ricordo dei Caduti di Nassiriya. Ha voluto festeggiare il riconoscimento a commendatore con gli amici, i rappresentanti delle associazioni d’Arma e il sindaco di Illasi Paolo Tertulli nella sede dell’Associazione nazionale carabinieri. Lì ha ricevuto anche in omaggio una dedica in versi della poetessa Lucia Beltrame Menini che ha voluto omaggiare delle sue liriche anche i presenti e la figura dei carabinieri. •

V.Z.