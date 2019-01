Zaia ringrazia il sindaco per gli aiuti al Bellunese

È giunta in municipio a Colognola una lettera del presidente della Regione Luca Zaia, indirizzata al sindaco Claudio Carcereri de Prati, nella quale il governatore manifesta la sua gratitudine per quanto il Comune ai piedi della Val d’Illasi ha fatto per i territori flagellati dal maltempo. Lo scorso dicembre la giunta locale aveva, infatti, stanziato un contributo di 1.500 euro destinato alla Regione, partecipando così alla raccolta fondi lanciata dalla campagna solidale «Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018» in aiuto ai territori provati da quei drammatici eventi. Nel suo scritto, oltre ai ringraziamenti per quanto fatto, Zaia ha ricordato che «superare questo brutto momento è possibile facendo squadra tutti insieme e sostenendo gli enti locali, il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti». Il presidente ha evidenziato di farsi interprete anche della gratitudine «di tutti i cittadini veneti alluvionati, per la vicinanza dimostrata in questo particolare momento». •

M.R.