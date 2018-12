«Vi svelo i segreti del migliore vino Amarone 2010 d’Italia»

L’Amarone della Valpolicella Docg 2010, dell’azienda agricola Trabucchi d’Illasi, è stato premiato dalla prestigiosa rivista Bibenda, organo della Fondazione italiana sommelier, come miglior vino d’Italia. Il risconoscimento è tanto più meritato perché esce da una selezione di 25mila vini tra i quali sono stati scelti i 609 premiati con i 5 grappoli, massimo riconoscimento, e tra questi 10 sono stati giudicati i migliori vini italiani e l’Amarone di Trabucchi è stato l’unico vino veneto ad accedere alla speciale classifica dei top ten. «Il nostro Amarone 2010 appartiene da oggi alla storia della viticoltura italiana», afferma con soddisfazione Giuseppe Trabucchi, portavoce di una azienda che da quattro generazioni estrae dalle colline sopra Illasi i grandissimi rossi della Valpolicella. «Giustamente è stato denominato il vino del cuore, espressione meritatissima perché è un vino che proviene dal cuore di chi coltiva il vigneto e opera in cantina», aggiunge Trabucchi, presentando il nipote Aristide Piovan, 28enne simbolo della quarta generazione che, grazie alla coltivazione biologica certificata dal 1993 e alla passione di tutti i collaboratori dell’azienda, sta proiettando la cantina illasiana in un futuro sempre più internazionale. Da 26 ettari a vigneto sono 120 mila le bottiglie prodotte in un anno nelle tipologie Amarone, Valpolicella e Recioto della Valpolicella e dell’Amarone 2010 premiato da Bibenda saranno commercializzate 15 mila bottiglie. «L’Amarone premiato è un vino di straordinaria pienezza, con profumi floreali e di bosco delicati, ma ben distinguibili. I dati tecnici danno un valore straordinario per l’estratto secco di ben 41 grammi per litro, quando il Disciplinare si limita a indicare 27 grammi/litro: i numeri ci dicono quello che sentiamo in bocca, per la sua consistenza, la ricchezza in Resveratrolo di cui sono comprovate le funzioni antiossidanti», rivela Piovan, che è laureato in Agraria ed è l'artefice di questi successi dell’azienda, responsabile della campagna e della cantina, stretto collaboratore del celebre enologo Franco Bernabei. «Imbottigliato sette mesi fa, dopo 8 anni di invecchiamento, sono intervenuto costruendo questo vino con le diverse pigiature, distinte per giorno, vitigno, gradi di appassimento. È stato un lavoro impegnativo ma che ci ha dato grande soddisfazione», commenta Piovan, precisando che si tratta di vini con un lungo affinamento anche di 10-12 anni per la concentrazione fortissima in un numero di grappoli limitati e la conduzione biologica in campagna. «Tutte le sostanze che sono nell'acino per svilupparsi e armonizzarsi richiedono tempo, ma il risultato è un vino che può stare in bottiglia un’eternità, perché tanto più lunga è stata la preparazione, altrettanto si prolungherà la durata del vino in bottiglia», rivela. I vini rossi e bianchi dell’azienda sono lavorati in una cantina ristrutturata in parte e costruita ex novo nel 2002, composta da tre piani sotterranei per circa 3.000 metri quadrati, con una sala per l’appassimento delle uve, e sopra l’ultimo solaio c’è il vigneto che garantisce isotermia e assenza di rumori e vibrazioni: le condizioni ideali per l’invecchiamento. L’azienda produce anche olio biologico e grappa ricavata dalle vinacce dell’Amarone, una «Tutto grado 63.3°» incredibilmente morbida nonostante la gradazione. •

V.Z.