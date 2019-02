Sp 10, la grande dimenticata torna al centro

Una mozione, che sarà presentata al prossimo Consiglio provinciale di venerdì 15 dai capigruppo Pino Caldana (Forza Italia) e Zeno Falzi (Verona Scaligera), chiede di «impegnare il presidente Manuel Scalzotto e l’intero Consiglio provinciale ad utilizzare quota parte dell’avanzo di bilancio per il completamento della variante alla strada provinciale 10 della Val d’Illasi». Dopo le polemiche delle scorse settimane, con scambi di responsabilità, arriva una proposta positiva che accantona il passato e guarda al futuro: «È l’ultimo Consiglio utile prima del rinnovo dell’assemblea», sottolinea Falzi, «e bisogna riconoscere che in questi due anni di mandato mai si è parlato di questo problema, di una variante importante attesa da anni e incompleta. Conosco la zona perché la frequento per lavoro e, abitando a Grezzana, conosco anche i benefici che sono derivati dalla recente apertura del nuovo tratto della Sp 6 per la Valpantena e la Lessinia. L’invito è esteso a tutte le forze politiche e a tutte le amministrazioni locali che abbiamo invitato al prossimo Consiglio». «Si ipotizza un avanzo di amministrazione importante e chiediamo attenzione per quest’opera. Sarà compito del prossimo Consiglio», sottolinea Caldana, «ma abbiamo voluto anticipare i tempi perché l’argomento non è più rinviabile. Non è una mozione contro qualcuno ma che cerca di aggregare quanti non accettano che siano stati spesi dei soldi pubblici per un’opera inutilizzabile, una strada che si ferma in mezzo a un vigneto». Alberto Martelletto, che era stato assessore in Provincia con l’amministrazione di Aleardo Merlin, ricorda che «proprio allora si sono poste la basi per la realizzazione dei primi tre lotti di collegamento con la Nuova Porcilana. Poi la crisi economica del 2008 ha fatto precipitare le cose, con il patto di stabilità e l’impossibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione, oltre a un po’ di inerzia da parte di Veneto Strade. Adesso è ora di attivarsi per dare una risposta alla Val d’Illasi che sta soffrendo anche dal punto di vista ambientale, perché i centri abitati sono soffocati dal traffico di passaggio di 13mila auto che passano ogni giorno davanti a casa». Infine Emanuele Tosi, coordinatore provinciale di «Fare!», e promotore con Martelletto della nascita del «Comitato per la Sp 10 subito» che avrà un direttivo formato da un rappresentante per ciascuno dei paesi di valle interessati dal tracciato, ringrazia Falzi e Caldana per la disponibilità e la sensibilità dimostrate e ricorda che «la strada è attesa da vent’anni: se ora la Regione non ha più risorse per le strade provinciali, con questa mozione i fondi li chiediamo alla Provincia. Bastano poco più di 20 milioni, erogabili anche in due anni: non siamo qui, oggi, per trovare le colpe nel passato, ma per cercare i soldi per il futuro, necessari a completare la Sp 10 e sottolineo completare perché si tratta di ultimare spezzoni già iniziati. Se la Provincia spenderà anche un solo euro per una strada provinciale, non potrà essere che per la Sp 10, perché abbiamo atteso pazientemente il nostro turno e dopo il completamento della Sp 6 della Valpantena ora tocca a noi». •

Vittorio Zambaldo