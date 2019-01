«La Sp 10? Non può finanziarla la Regione»

Se c’era bisogno di una pietra tombale sulla nuova strada provinciale 10 della Val d’Illasi, l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ce la mette anche con dedica: «La strada provinciale 10, lo dice la parola stessa, è provinciale e pertanto le risorse per portarla a compimento non possono essere chieste alla Regione». Ma allora tutti gli incontri che ci sono stati in oltre 15 anni con Veneto Strade e la Regione (la prima pietra per l’unico chilometro realizzato risale al 1° maggio 2004), i rinvii, le suppliche, le rassicurazioni, i controlli, le verifiche e non ultime le promesse? «Sono finiti gli anni in cui le Province erano convenzionate con Veneto Strade per la gestione della viabilità di loro competenza», è la spiegazione dell’assessore De Berti, «anni in cui, tra l’altro, la Regione disponeva di risorse da investire per la realizzazione di nuove infrastrutture, sia che fossero di propria competenza, sia contribuendo al miglioramento della viabilità provinciale. Ma questo scenario non esiste più da un po’ di tempo e non certo per volontà politica, ma per oggettive ristrettezze di bilancio. Aggiungiamo, poi, che la Provincia di Verona è stata la prima a sciogliere la convenzione con Veneto Strade, non procedendo al rinnovo già nel dicembre 2015. Ma di cosa parlano, quindi, Martelletto e Tosi?». La domanda è rivolta all’ex sindaco di Colognola ai Colli e già assessore provinciale, nonché al segretario provinciale di Fare! che su L’Arena di ieri avevano denunciato la sparizione della Sp 10 dalla classifica delle opere regionali da completare. In occasione dell’inaugurazione dell’ultimo tratto della Sp 6, poco prima di Natale, l’assessore De Berti aveva detto: «Ora procediamo per il completamento della Grezzanella, a Villafranca, e per la variante alla statale 12 che collega Isola della Scala a Buttapietra», facendo capire come la Sp 10, che nell’immaginario degli amministratori locali era al primo posto della classifica, era in realtà del tutto assente. «La variante alla Statale 12 e alla Grezzanella verranno realizzate da Anas, società che ha competenza su queste strade o la sta per acquisire. La Grezzanella», precisa l’assessore regionale, «è oggetto di riclassificazione e diventerà statale entro pochi mesi. Su questa arteria e sulla Statale 12 la Regione non spende un solo euro, non essendo di sua competenza». «È fuorviante e ingannevole lasciar intendere che la Regione possa oggi decidere di investire su percorsi stradali che non le appartengono», prosegue De Berti, «le poche risorse che abbiamo non possono che essere destinate alla viabilità regionale». «Chi si occupa di amministrazione pubblica dovrebbe saperlo e se non lo sa farebbe bene a informarsi. A meno che lo scopo non sia quello di conquistarsi un po’ di visibilità sollevando una polemica improduttiva», conclude l’assessore De Berti. •

Vittorio Zambaldo