La ’ndrangheta e Saffioti, l’imprenditore che non si è sottomesso

L’imprenditore della piana di Gioia Tauro Gaetano Saffioti, che vive protetto sotto scorta con la sua famiglia dal 2002, e tutto ciò per aver avuto il coraggio di ribellarsi alla ‘ndrangheta e di combattere per la sua dignità, oggi, alle 20.45, sarà al Giardino musicale Dino Formaggio, di piazza Sprea, a Illasi, alla presentazione del libro Questione di rispetto che racconta la sua storia. Ne è autore il giornalista calabrese che dal 2005 scrive per Repubblica Giuseppe Baldessarro, profondo conoscitore delle dinamiche delle organizzazioni criminali, dopo essere stato redattore del Quotidiano della Calabria, consulente e collaboratore di diversi programmi televisivi di inchiesta e di libri che gli sono valsi numerosi premi, fra cui, nel 2016, quello intitolato a Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica, ucciso il 6 gennaio 1980 dalla mafia quand’era presidente della Regione Sicilia. Il libro ripercorre la storia di Saffioti che da imprenditore si è sempre rifiutato di trasferire le sue attività lontano dalla Calabria e che non ha mai voluto alcun sostegno economico dallo Stato. Da imprenditore è diventato testimone di giustizia dopo aver denunciato, fatto arrestare e condannare alcuni dei boss più pericolosi della piana di Gioia Tauro. Ha subìto a lungo estorsioni, umiliazioni e sopraffazioni dei clan della ‘ndrangheta, fino a quando, per dignità, ha deciso di collaborare con i magistrati, fornendo loro prove inconfutabili contro i suoi aguzzini. Grazie alla sua testimonianza gli investigatori sono riusciti a ricostruire i meccanismi illeciti e violenti messi in campo per tenere sotto scacco gli imprenditori edili che operano nel settore degli appalti pubblici e privati, nonché i rapporti capillari che uniscono la Calabria alle imprese del Centro e del Nord della Penisola. Come nel libro, si potranno sentire dalla viva voce del protagonista, la paura, la solitudine, la schiavitù dell’anima a cui spesso porta la ribellione; ma anche la solidarietà, la lealtà e il riconoscimento ottenuti da Gaetano Saffioti per essere uomo libero. L’incontro è organizzato dal Comune di Illasi che dal 2015 fa parte dell’associazione Avviso Pubblico, una rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, schierandosi apertamente dalla parte della buona politica che assume legalità e responsabilità come elementi di forza. L’evento, patrocinato da Avviso Pubblico e da Libera, associazione contro le mafie di cui è presidente don Luigi Ciotti, sarà introdotto dal sindaco di Illasi Paolo Tertulli e da quello di Fumane Mirco Frapporti, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico e moderato dal coordinatore nazionale Pierpaolo Romani. La partecipazione all’incontro di Illasi è libera e aperta a tutti e la serata si inserisce nel percorso verso il 21 marzo, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie, che nel Nordest si svolgerà a Padova.

V.Z.