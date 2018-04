L’Ulss e l’ospedale di comunità «Sarà potenziato»

Passo avanti importante per il futuro dell’ospedale di comunità tregnaghese dopo la risposta del direttore generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi alla lettera dei sindaci di Badia Calavena, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Tregnago e Selva di Progno nella quale chiedevano l’integrazione dei 15 posti letto esistenti, fino ad arrivare a 25 posti letto, uno in più del minimo previsto dalla Regione per questo tipo di strutture. «NELLA CONVINZIONE che le strutture intermedie rivestiranno sempre più un ruolo fondamentale per garantire le transizioni dall’ospedale al domicilio, è intenzione di questa Direzione, sentiti anche i presidenti dei Comitati dei sindaci», ha scritto il direttore Girardi nella risposta del 7 marzo, «inserire l’aumento dei posti letto dell’ospedale di comunità di Tregnago nella programmazione del successivo biennio a decorrere dal 2019, recependo integralmente la proposta di ampliamento». È un passaggio decisivo concordato con la Regione, come confermano il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e il sindaco di Tregnago Simone Santellani e l’imprimatur arriva proprio dall’ assessore Luca Coletto: «Per la Regione questo completamento è già nella programmazione 2019 e conferma con un ulteriore modulo di completamento quanto era stato a suo tempo promesso», ribadisce Coletto. «Non rivelo una novità se dico che la struttura ha sempre funzionato bene e la Regione ha tutto l’interesse a dare continuità a strutture di questo tipo, stabilizzando con ulteriori posti letto quella che finora era una sperimentazione», conferma l’assessore. «LA STRUTTURA tregnaghese era nata nel 2010 come sperimentazione organizzativa della Regione, per la quale si dovevano valutare nel corso degli anni costi e benefici e creare anche una normativa adeguata e precisa. La sperimentazione partita così precocemente ha fatto scuola ed è diventata un esempio da seguire anche fuori del Veneto», nota Valdegamberi, «ma il successivo trasferimento nelle schede regionali dal piano socio-assistenziale a quello sanitario del modello di ospedale di comunità ha richiesto particolari caratteristiche: che ci sia continuità e contiguità con l’ospedale per acuti per una maggior garanzia sanitaria dei pazienti e il contenimento dei costi del personale medico. In questa maniera si è deciso che gli ospedali di comunità sorgano accanto agli ospedali per acuti, del cui personale possono usufruire». «Questo sarebbe un problema per la struttura di Tregnago, che è staccata dal Fracastoro di San Bonifacio, ma in questi otto anni ha dimostrato di essere un’esperienza significativa, inserita efficacemente nella rete assistenziale dell’Est Veronese, capace di lavorare in stretta collaborazione con l’ospedale di San Bonifacio e il centro Fermo Sisto Zerbato. L’attuale modello funziona e funzionerà ancora meglio quando raggiungerà, come previsto, i 25 posti letto, modulo ottimale per dare anche sostenibilità economica alla struttura. Per questo sostengo la richiesta dei sindaci», conclude Valdegamberi, «e chiedere di più significherebbe un maggior investimento che poi non sarebbe sostenibile». «CI SIAMO ATTENUTI a una richiesta concreta alla quale abbiamo ricevuto una risposta concreta», aggiunge il sindaco Santellani, ricordando che il progetto originario prevedeva un investimento di 1,2 milioni di euro per adattare il terzo piano dell’ex ospedale Massalongo all’ampliamento di altri 15 posti di ospedale di comunità. «Poiché la Regione intende aprire simili strutture anche altrove, noi abbiamo puntato al numero minimo che garantisca il risultato: con meno di 100mila euro sistemiamo le stanze che mancano sullo stesso piano e ampliamo la struttura per ulteriori 10 posti letto: da 15 a 25. Come amministrazione e Centro Zerbato ci accolliamo le spese di sistemazione e per il pagamento dello stipendio di un medico presente per tutte le 24 ore: non ci sarà nessun guadagno, chiuderemo in pareggio, ma garantiremo al territorio un servizio utile, richiesto ed efficiente, come è stato finora e ci viene riconosciuto dalle tante delegazioni che vengono in vista per esportare il modello anche nella loro realtà». •

Vittorio Zambaldo