L’ala di farfalla diventa la pagina di un libro

Un’intera giornata è stata dedicata ai libri nella scuola dell’infanzia Ai nostri Caduti di Cellore d’Illasi, con l’evento LeggiAmo dove la “o” finale è stata sostituita da una farfalla con una delle ali trasformata in pagina di libro. L’idea è partita da Ilaria Marconcini dell'associazione Ali per pensare e da Francesca Anselmi, coordinatrice della scuola, associata Fism, che accoglie una sessantina di bambini da 3 a 6 anni seguiti da sei operatrici fra maestre ed educatrici. L'iniziativa ha trovato il pieno appoggio di Giorgia Cassini, presidente del comitato di gestione, della parrocchia e del gruppo Anche Noi, Cellore Centro estivo e ha potuto contare sul patrocinio del Comune. Ha visto anche la partecipazione di una settantina di bambini da fuori paese. Dalle 9.30 alle 18, con un’ora e mezzo di pausa per il pranzo, ha aperto la mostra del libro a cura della Storielleria Patapulch, con gadget in omaggio a chi acquistava un libro, ma sopratutto tanti laboratori gratuiti e aperti a tutti per adulti e bambini, letture di libri e attività dimensionate all’età dei protagonisti divisi nella fascia 0-3 anni e 4-9 anni con libri tattili, libri da mangiare, laboratorio di cucina a tema, una caccia al tesoro libraria per i ragazzi più grandi della scuola primaria accompagnati dai loro genitori. Nel pomeriggio c’è stato un laboratorio con Manuela Caricasole su «Un gomitolo racconta» e un laboratorio musicale con Anna Morandi (Una zuppa di sasso), seguito da un laboratorio di cucina per libri da... mangiare. L’evento più partecipato è stato sulla porta della scuola con la grande striscia di carta bianca larga poco più di un metro e lunga una ventina di metri dove si sono allineati bambini, genitori, insegnanti, nonni e amici: «Pomeriggio con Tullet» era il titolo dell’evento ispirato all’artista Hervé Tullet, considerato uno degli autori più originali nell’ambito della letteratura per l’infanzia, che scrive e illustra libri interattivi, reinventa il principio stesso della lettura insegnando ai giovanissimi a sviluppare immaginazione, creatività e spirito di indipendenza. La partecipazione è stato un divertimento per grandi e piccoli e il risultato un grande quadro di fantasia e colore che abbellirà le pareti della scuola. Al calare del buio si è avviato l’ultimo laboratorio di costruzione e decorazione di lanterne prima di recarsi tutti in passeggiata a inaugurare due casette bookcrossing collocate in località Arano e al parco giochi di piazza Samiz e funzionanti secondo il principio: «Prendi un libro e lascia un libro». «L’obiettivo che ci siamo poste», hanno spiegato Ilaria e Francesca, «è sensibilizzare alla lettura fin da piccoli, sfruttando canali più familiari come il gioco, la cucina, l'arte, la creatività che appassionano sempre i bambini. Se aprire un libro aiuta da entrare in un mondo fantastico», riconoscono le due educatrici, «aprirne mille ci fa sentire parte di questo mondo». •

V.Z.