«Il Piave mormorò» Documentari d’epoca

Il ricordo della Grande Guerra passa anche attraverso la cinematografia. Ne sono convinti il gruppo alpini di Colognola e il Comune che per dopodomani invitano la cittadinanza a commemorare il centenario della fine della Prima Guerra mondiale in due momenti significativi. Il primo si terrà alle 19 davanti al monumento ai caduti di piazza Roma, nel capoluogo del paese, dove ci sarà il rito dell'alzabandiera alla presenza del capogruppo delle penne nere Renzo Dal Ben, del capozona Agostino Dal Dosso e del primo cittadino Claudio Carcereri de Prati. Durante la cerimonia si terrà il discorso commemorativo in contemporanea con tutti i gruppi alpini d'Italia, come preannunciato dal presidente nazionale dell'Ana, «per dimostrare la nostra gratitudine a quei giovani italiani che hanno donato la loro vita in guerra, e dimostrando in tal modo la coesione della nostra associazione e l'unicità di intenti». Dopo la sosta al monumento, alle 20, nella baita alpina Don Bepo di via Nobile a Villaggio, si assisterà alla proiezione del film Il Piave mormorò di Angelo Rizzoli, «che», anticipano gli alpini, «raccoglie spezzoni di documentari d'epoca, passando in rassegna i momenti principale della partecipazione italiana alla Grande Guerra». Il film inizia con le immagini dell'entrata in guerra dell'Italia per passare poi in rassegna i fatti più drammatici del lungo conflitto tra cui Montenero, San Michele, Carso, Adamello, Gorizia e Podgora. Dedica inoltre sequenze alla traversata dell'Isonzo, alla guerra in Cadore oltre che alla disfatta di Caporetto con ritirata sul Piave fino alla conclusione di Vittorio Veneto. La pellicola fornisce uno spaccato pure dell'attività delle truppe di terra e delle flotte di marina e aviazione. La critica ha messo in evidenza alcuni aspetti di questa produzione: «Sbalordisce l'idea che i cineasti abbiano potuto, con tanta semplicità ma anche con vigoria descrittiva, "fotografare" la guerra esponendosi essi stessi, sconosciuti operatori, ai pericoli dei combattimenti». La visione del film è gratuita.

M.R.