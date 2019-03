Fratelli d’Italia L’assessore Nogara aderisce per primo

Fratelli d'Italia, partito di cui è leader il deputato Giorgia Meloni che in questi giorni ha annunciato di lavorare a un governo con la Lega ma senza i grillini, approda in Val d'Illasi. L’hanno sancito ufficialmente a Colognola Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale, e Andrea Nogara, assessore locale ai lavori pubblici e alle attività produttive. «Meloni ha lanciato un appello aprendo il partito per costituire la seconda gamba del centrodestra, differente da Salvini ma complementare alla Lega», ha detto il consigliere regionale Giorgetti. «Ho aderito passando così da Forza Italia a Fratelli d'Italia, ricevendo il mandato dalla stessa Meloni di estendere questo progetto nel Veneto. Si concretizzerà dopo le elezioni europee, coinvolgendo il territorio e coloro che non sono leghisti, ma cercano un nuovo progetto di centrodestra, considerato che il primo è finito. Ho illustrato a diversi amministratori questa proposta e quella di Nogara è la prima delle adesioni che ci saranno prossimamente». L'assessore Nogara ha dichiarato: «Da tempo seguo Giorgetti nel suo percorso politico e, ritenendo positiva questa apertura, ho aderito a Fratelli d'Italia. Ora mi adopererò per raccogliere altre adesioni perché c'è la volontà di istituire un punto di aggregazione di Fratelli d'Italia in Val d'Illasi». Sul proprio ruolo in municipio, ha precisato: «Dal punto di vista amministrativo non cambia nulla perché resto nella lista civica Insieme per Colognola in cui sono stato eletto e in cui intendo onorare il mandato affidatomi». Giorgetti e Nogara hanno aggiunto: «Colognola potrà essere protagonista utilizzando la rappresentanza regionale e nazionale che ora abbiamo». •

M.R.