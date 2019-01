Da Gerusalemme alle Ande Giro del mondo in 400 presepi

Dopo le feste avrà il suo bel daffare Antonietta Franchin per riporre tutti i presepi che ha allestito nella sua villetta di Colognola: sono oltre 400 e fanno nascere il Bambin Gesù in ogni angolo, giardino compreso. «Provengono da 24 nazioni, hanno dimensioni varie e alcuni anche mezzo secolo. Diverso è il materiale in cui sono realizzati», fa sapere la signora Franchin che ha la passione del presepio fin da bambina. «Allora avevo solo le statuine della Madonna, di San Giuseppe e del piccolo Gesù, così ogni anno chiedevo a mio padre di ricavare da materiali di fortuna la capanna, il bue, l'asinello e altri personaggi. Con pazienza e ingegno», racconta Antonietta, «papà, già qualche mese prima del 25 dicembre, intagliava rametti e persino bucce di frutta permettendomi di avere sempre un presepe diverso. Ci tenevo molto allora come oggi perchè per me il vero simbolo del Natale è la Sacra Famiglia». Da lei, ovunque si giri l'occhio, si scorge un presepe: «Ne ho da Gerusalemme, Georgia, Irlanda, Ande», spiega aggirandosi tra i vari pezzi che acquista tutto l'anno o che le sono stati regalati da parenti e amici, «due dalle Filippine di cui uno in fibra di cocco e un altro in canna di bambù, uno in ebano dal Kenia, ma il più curioso è un piccolissimo presepe senegalese fatto con semi di copinol, una pianta locale. Altri sono in avorio naturale e alcuni scavati all'interno di frutti tropicali». SPICCANO molti presepi in legno, delle opere d'arte uscite dalle mani dello scultore Dorino Biasin, in arte Artidoro, marito di Antonietta, scomparso tre anni fa. Oltre che la vita, hanno condiviso pure la passione per la Sacra Famiglia che Dorino, abile nel far parlare il legno, riusciva a ricavare in ogni ceppo: una l'ha posta addirittura su una barca intagliata in un tronco per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione in Polesine, terra d'origine dei coniugi Biasin. Un presepe è perfino attaccato a un vetro: «L'ha sistemato lì mio marito poco tempo prima di morire e non l'ho più toccato. Anche stavolta sarà l'unico che non rimuoverò», rivela Antonietta. •

Monica Rama