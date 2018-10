Camminata tra gli olivi, molti secolari

Illasi con Brenzone sul Garda per il territorio veronese, Pove sul Grappa per il Vicentino e Asolo nella Marca trevigiana sono i quattro territori che, per il Veneto, saranno protagonisti domenica della Camminata tra gli olivi alla scoperta di un patrimonio verde, promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in tutta Italia e in 122 Comuni. Si va alla scoperta di paesaggi e piante spesso secolari, che contribuiscono a costruire la storia del paesaggio e delle comunità. La prima edizione è stata organizzata lo scorso anno con una proposta pilota che è riuscita a raccogliere oltre ventimila presenze, con il proposito di promuovere la qualità e il valore dell’olio extravergine, l’impegno quotidiano degli olivicoltori, veri custodi del patrimonio verde dei territori, e anche proporre percorsi alla scoperta del paesaggio e dei suoi prodotti. Nell’anno che è dedicato al cibo italiano, il valore della passeggiata nelle coltivazioni di olivi è doppio, sensibile ai risvolti economici ma anche ai ritorni turistici e culturali che l’evento porta con sé. Il percorso che più affascina si può scegliere con un clic sul sito www.camminatatragliolivi.it, per scaricare il programma della giornata e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia. C’è anche la fan page su Facebook e i canali Instagram e Twitter con l’hashtag #camminatatragliolivi che potrà essere utilizzato anche per postare foto dei luoghi e degli eventi con lo scopo di creare una vera e propria community della giornata. L’Associazione Nazionale Città dell’Olio, con oltre 320 enti pubblici associati, tutela il territorio olivicolo e si batte per la valorizzazione dei paesaggi rurali e per l’inserimento di aree territoriali olivicole di valore storico nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici del ministero delle Politiche agricole. Per la nostra provincia l’itinerario di Brenzone porterà i partecipanti in un oliveto e all’inaugurazione di un nuovo oleificio, offrendo ai presenti una visita guidata con inclusa l’illustrazione delle tecniche di raccolta. Il percorso, di media difficoltà, è di circa tre chilometri, con partenza alle 10 dall’oleificio di Castelletto, frazione di Brenzone. Il tragitto di Illasi parte, invece, alle 9 da piazza Boschetto e via Lessinia, proseguendo verso il Progno per attraversarlo e salire sul versante collinare di valle, continuando sulla Via Cara e via Montecurto fino all’azienda agricola «La Contarina», dove si potrà degustare l’olio nuovo. Il rientro è previsto per le 12.30, dopo un cammino di circa 9 chilometri e di media difficoltà. Al termine della passeggiata, è previsto un momento conviviale alla baita degli Artiglieri. Per il percorso di Illasi, è possibile chiedere informazioni a Cesarino Venturini (340-5716979). La partecipazione ad entrambe le camminate è gratuita. •

V.Z.