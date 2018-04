«Caccia aperta» alle iscrizioni romane di Colognola

Per conoscere meglio le proprie radici, i colognolesi hanno gremito l'aula magna dell'istituto comprensivo per ascoltare Alfredo Buonopane, archeologo e docente del dipartimento di Culture e civiltà della facoltà di Lettere e filosofia all'università di Verona, incaricato dall'amministrazione comunale di fare una ricognizione storica sulle vicende antiche del paese. Buonopane, esperto di storia ed epigrafia latina, ha anticipato l'esito degli studi che sta conducendo sul materiale archeologico rinvenuto a Colognola e su quello relativo al comune custodito dalla Soprintendenza e nei musei cittadini, con l'intento, come ha premesso il sindaco Claudio Carcereri de Prati, «di dare una lettura di più alto profilo storico-archeologico dell'insediamento romano locale e del suo sviluppo, traendo dalle iscrizioni un contributo nuovo rispetto a quanto fino ad oggi conosciuto e reimpostando i dati». Il primo cittadino ha fatto sapere che «nei musei di Verona ci sono 30 casse di materiali archeologici provenienti dal monte Casteggioni e 20 di quelli provenienti da Pieve, oltre a molti altri in ville e chiese. Parecchi li conosciamo già, ma possiamo averne nuove chiavi di lettura». Rientra in quest'ottica la dichiarazione del professore, intenzionato ad attuare una schedatura elettronica di tutti i reperti colognolesi: «Questa è una delle aree dove il rapporto tra iscrizioni romane e territorio è più elevato: ne sono state rinvenute ben 45 ed è pressoché pari alla Valpolicella». Buonopane ha fugato ogni dubbio circa il passaggio sulle colline locali della via Postumia, di cui in passato alcuni pensavano di avere rinvenuto qualche tratto: «Il 148 a.C. è stato un anno fondamentale anche per questo territorio, dato che veniva costruita la via Postumia che passava sicuramente per Colognola ma non sulle colline: era una strada consolare in ghiaia per spostare le truppe velocemente, quindi non si poteva di certo farla passare sui colli», ha spiegato. Sulle principali strade romane, il professore ha aggiunto: «In paese c'è ancora oggi località Decima (sulla strada Provinciale della Val d'Illasi, ndr); credo che il nome faccia riferimento non tanto al decimo miglio quanto al Decumano che passava di lì, mentre il Cardine era parallelo al torrente Illasi». Buonopane ha ricordato che «nel codice manoscritto dell'antiquario Felice Feliciano del 1472, è ricordato il primo monumento romano di Colognola: una specie di pila di acquasantiera che ora è al Museo Maffeiano. Come Feliciano, gli eruditi del tempo venivano in questa zona per ricopiare le iscrizioni dell'antichità», ha spiegato. Si è soffermato sulla centuriazione attuata in zona: «Non era un modo di colonizzare, ma serviva per sistemare il territorio, per drenare le zone umide facendo defluire le acque o regolare l'assetto territoriale. Nella Kriegskarte, importante mappa austriaca che si rifà a un periodo che va dal 1797 al 1804, è riportata bene la centuriazione romana di Colognola, di cui comunque», ha ritenuto Alfredo Buonopane, «in paese si possono vedere ancora tracce: dopo duemila anni ci sono campi così come li segnarono i Romani, con fossati o strade a fare da confine». La centuriazione stessa, ha sottolineato il professore, attesta il passaggio della Postumia, perché veniva fatta in riferimento alle strade più importanti. Si è parlato della zona di Pieve, dove oggi è presente una “panchina” speciale: «All'esterno della chiesa romanica, è stata posta come panca un'iscrizione romana appartenente a un tempietto: è una delle tre scritte al mondo che riguarda i lavoratori di lino. Riferisce che qui si lavorava il lino e riporta una dedica ad Apollo». Il professore è stato critico sulla sua collocazione: «L'iscrizione prima era in chiesa, ma trent'anni fa il parroco disse che non voleva cose pagane all'interno e così è stata posta all'esterno, scelta che equivale a mettere un libro di duemila anni alle intemperie». Ha ricordato come molti reperti romani siano conservati nelle chiese: «Nel Medioevo le chiese erano diventate luoghi di raccolta delle iscrizioni, anche di quelle che i contadini ritrovavano arando la terra». Buonopane ha citato pure la «persona più importante della Colognola romana: il senatore Publio Valerio Nasone, primo flamine di Augusto a Verona. Sappiamo che era senatore proprio da un'iscrizione rinvenuta qui. Probabilmente a Colognola c'era la sua villa perché la scritta è posta alla base di una statua che solitamente era nell'atrio delle ville». Buonopane ha solleticato la curiosità dei presenti, invitandoli a essere parte attiva della ricognizione che sta conducendo: «Fatemi sapere se trovate qualcosa di particolare o se avete indicazioni per altri ritrovamenti», ha detto. Al proposito ha parlato di «un’iscrizione andata perduta di cui Mommsen (epigrafista tedesco del XIX secolo, autore del Corpus Inscriptionum Latinarum, la fonte più autorevole delle iscrizioni latine, ndr) aveva dei dati ricavati da una biografia manoscritta di Gerolamo Peverelli, conservata dagli eredi nella loro villa in paese. Si trattava di un'iscrizione su roccia che doveva essere stata nella zona di Pontesello dove dovrebbe trovarsi ancora». Finora non è stata rinvenuta, ma ora la caccia all'iscrizione è aperta. •

Monica Rama