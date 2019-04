Arbusti nel greto, pulizia a carico di ogni Comune

L’intervento programmato dalla Regione Veneto nel tratto di torrente Illasi, a nord dell’abitato di Tregnago, è un progetto di sistemazione idraulica dell’alveo e delle sponde che si aggiunge a quello che già i sindaci della Val d’Illasi avevano chiesto con preoccupazione già dallo scorso ottobre per «una sezione idraulica ridotta a seguito dei continui depositi alluvionali, l’abbondante vegetazione cresciuta nel greto del torrente nonché il tratto pensile da Illasi alla confluenza in Adige» e chiedevano di programmare e realizzare quanto prima interventi di pulizia idraulica e di prelievo di ghiaia dal letto del torrente che ravvisavano avere «carattere d’urgenza». «Su questo aspetto, la risposta ricevuta finora è che non ci sarà un intervento programmato dal Genio civile, ma ogni Comune dovrà attrezzarsi, incaricando una ditta privata o affidando i lavori a gruppi o associazioni per la pulizia dell’alveo dagli alberi che in questi anni sono cresciuti nel letto del fiume e lo smaltimento del legname», precisa il sindaco di Tregnago, Simone Santellani. Al Genio civile di Verona resta il compito di definire i lotti e le modalità con le quali intervenire. L’ente regionale ha già operato dalla confluenza del torrente Illasi in Adige fino al ponte di via Carrozza, nel Comune di Colognola ai Colli, con il prelievo di ghiaia e la sistemazione dell’alveo: è infatti il tratto dove minore è la pendenza e quindi maggiore il deposito di detriti, ci sono importanti sbarramenti artificiali rappresentanti dall’autostrada, dalla regionale 11, dalla ferrovia e dalla Nuova Porcilana e maggiore era il rischio di alberi e arbusti che ostacolassero il deflusso dell’acqua.

V.Z.