Zecchino d’oro, la star è ospite dei giovani talenti

La stella dello Zecchino d’oro del cinquantesimo, che oggi è una splendida adolescente, fa da madrina all’esibizione di giovanissimi talenti che, per beneficienza, danno spettacolo a Montecchia di Crosara: è Caterina Zampieri l’ospite dello spettacolo in programma oggi alle 20.30 al Centro convegni. La Onlus «Da Kuchipudi a...», che promuove progetti di aiuto e sostegno a distanza dei bambini dei villaggi più poveri del mondo, torna a proporre il suo tradizionale appuntamento annuale con cui raccogliere fondi per le iniziative solidali a favore della Cambogia. Moreno Bertolazzi, montefortiano da anni impegnato con la Onlus vicentina, ha affidato a Paolo Somaggio alla piccola Sofia (cantante di scuola elementare che debutta come baby presentatrice) la conduzione della serata che offirirà il palcoscenico a giovanissimi cantanti e musicisti dell’Est veronese: la serata, promossa in collaborazione con Talent eventi e del Comune, ospiterà anche gli allievi di quattro scuole di ballo della zona che daranno spettacolo proponendo numerose coreografie. Ci saranno i ballerini ed i maestri di Soave dance studio, di School of art, del Circolo della danza e di Momento tango. Per conoscere le diverse attività della Onlus che collabora con le suore Dorotee di Vicenza in India, Ecuador, Brasile, Colombia, Messico, Costa d’Avorio, Togo, Palestina, Ukraina, Romania, Polonia e Cambogia, basta visitare il sito www.speranza.dakuchipudia.org. •

P.D.C.