Val d’Alpone, un incontro sulle ciliegie verso l’Igp

Verso l’Igp per la ciliegia della Val d’Alpone: mercato cerasicolo di Montecchia di Crosara, Comuni e tecnici si ritrovano per approfondire l’argomento col mondo della produzione. L’appuntamento, promosso in collaborazione con le amministrazioni comunali di Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, San Giovanni Ilarione e Vestenanuova, è per oggi alle 20 al Centro convegni di Montecchia. Si tratta della prima «uscita pubblica» del progetto con cui i sei Comuni ed il mercato cerasicolo hanno fatto gruppo per arrivare ad ottenere la certificazione di prodotto a indicazione geografica tipica per le ciliegie della Val d’Alpone. La parola andrà a Nicola Mori del Dipartimento di Agronomia di Padova che affronterà il tema delle strategie di difesa contro i fitofagi del ciliegio. A Diego Begalli (ordinario di estimo rurale di Economia aziendale dell’Università di Verona) sarà affidato un intervento su marketing territoriale ed evoluzione dei mercati mentre Enzo Gambin, direttore dell’Associazione interregionale produttori olivicoli e del Consorzio di tutela olio extravergine Veneto dop, accompagnerà i presenti «In cammino verso l’Igp, Ciliegia della Val d’Alpone». •

P.D.C.