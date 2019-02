«Una scelta in Comune» Come esprimersi quando si rinnovano i documenti

Passa dall’ufficio anagrafe la speranza dei malati che sono iscritti nelle liste d’attesa per un trapianto: domani a San Giovanni Ilarione, alle 20.30 in sala Rumor, si parlerà del nuovo sistema con cui, al rinnovo o con la richiesta della carta di identità, si può anche esprimere la propria volontà in tema di donazione degli organi. La serata «Una scelta in Comune», alla quale interverranno Sonia Biondaro (presidente dell’Aido di San Giovanni Ilarione), Antonio Grassi (ilarionese che guida l’Aido provinciale) e Piersandro Sette (coordinatore del Centro trapianti) prende le mosse dall’adesione del Comune di San Giovanni Ilarione al programma portato avanti dalla Regione Veneto per la raccolta delle dichiarazioni di volontà. Il personale dell’ufficio anagrafe ha concluso il percorso formativo previsto e sono state predisposte le modalità per la raccolta delle dichiarazioni: dopo le serate informative promosse nei mesi scorsi, questa volta si entra più nel vivo di un argomento che per qualche persona è ancora tabù. Il punto di partenza, però, è il dato assolutamente positivo che proprio nei giorni scorsi è stato diffuso relativamente ai trapianti di organi in Italia: il 2018 si è chiuso con il secondo miglior risultato di sempre, con 3.718 trapianti e 1.680 donatori, con un aumento dei trapianti da viventi. «In Veneto», dice Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, «304 Comuni hanno aderito all’iniziativa regionale e questo si è tradotto nel passaggio da 54.190 dichiarazioni raccolte nel 2017 alle oltre 187 mila raccolte nel 2018». L’altro dato sul quale poter riflettere è quello relativo all’orientamento dei veneti sull’argomento: quasi otto cittadini veneti su 10 (ovvero il 79,1 per cento) alla donazione hanno detto sì. «Il successo del sistema trapiantologico del Veneto», evidenzia Lanzarin, «ha una grande componente medico-scientifica, ma anche un significativo apporto di carattere sociale legato alla generosità dei donatori e delle loro famiglie e al forte aumento delle dichiarazioni di volontà raccolte attraverso la collaborazione dei Comuni, dimostrazione pratica dell’integrazione tra sanitario e sociale».

P.D.C.