Troppi vincoli, medicina di gruppo a rischio

Dieci medici pronti a dire sì alla medicina di gruppo, ma che si trovano a muoversi in un sistema che, invece, potrebbe rendere impercorribile questa strada: è il paradosso contro il quale si scontra il progetto di garantire continuità assistenziale nell’edificio comunale che a Roncà ha ospitato il centro diurno Le Querce. I medici, attraverso Claudio Betteli che li rappresenta, fanno sapere: «Ci piacerebbe molto procedere, ma questi blocchi burocratici in questa fase rendono nulla l’effettiva realizzabilità dell’iniziativa». Il sindaco Roberto Turri, che li aveva invitati spiegando loro la propria idea, dal canto suo non molla: «Le prescrizioni imposte sembrano poco logiche e per questo ho già chiesto lumi al sottosegretario alla Salute Luca Coletto». La normativa nazionale che regolamenta le medicine di gruppo impone che ogni medico aderente sia presente nella sede centrale (come appunto il caso di quella che aprirebbe a Roncà) almeno quattro giorni a settimana, per almeno un’ora al giorno. Il sindaco e parlamentare spiega: «È assurdo che si imponga un’ora di tempo per quattro volte alla settimana ad ogni medico. C’è qualcosa che non mi convince e voglio approfondire la questione con gli uffici regionali. Avere avuto la disponibilità da parte di 10 dei 15 medici che ho interessato al progetto è un risultato enorme, la sede per questo servizio c’è ed è utilizzabile fin da subito. È ridicolo pensare che possa bloccarsi tutto a causa di un cavillo burocratico». «Io la volontà di andare avanti ce l’ho tutta», conclude Turri, «è l’unica cosa da fare anche per onorare la disponibilità dei medici». L’idea che Turri aveva proposto ai medici di famiglia della Val d’Alpone era quella di sfruttare l’immobile di via Garibaldi per dar vita alla medicina di gruppo e per accogliere anche nuovi servizi alla persona e alla famiglia. Ne avevano discusso assieme, presenti anche i referenti della cooperativa sociale Monscleda Onlus (che alla ex base Logistica ha attivato il Monscleda daily care) e avevano rimandato la questione a un successivo approfondimento tra i medici. Così è stato, prima con un confronto tra loro, concluso con la disponibilità di dieci camici bianchi ad impegnarsi nel progetto, e poi con un incontro tra i medici di famiglia della valle e la loro rappresentanza sindacale (Fimmg, federazione italiana dei medici di medicina generale). «Abbiamo condiviso favorevolmente il fatto che siano richieste sette ore al giorno nella sede centrale», scrive Betteli nella sua risposta a Turri, «ore che moltiplicate per cinque giorni obbligatori di apertura portano a un carnet di 35 ore da suddividere tra i dieci medici che hanno dato la loro disponibilità ad associarsi. Risulterebbero così solamente tre ore e mezza a settimana a carico di ciascun medico, impegno facilmente affrontabile da tutti». «Ogni medico di medicina generale, però», prosegue il rappresentante dei medici evidenziando l’aspetto critico, «ha l’obbligo di essere presente nella sede centrale per almeno quattro giorni alla settimana e ciò significa che ciascuno di noi dovrebbe venire a Roncà almeno quattro volte alla settimana per poco meno di 60 minuti di ambulatorio. Di conseguenza nessuno, eccetto chi lavora già a Roncà, se la sente di affrontare un impegno così frammentato». Nemmeno Betteli, comunque, pare voler chiudere la porta a questa possibilità: «Abbiamo esposto ai nostri rappresentanti la questione per valutare eventuali possibilità alternative», scrive, passando la palla comunque anche alla politica, confidando che l’idea non naufraghi nel mare della burocrazia. •

Paola Dalli Cani