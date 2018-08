Sportland Torna la festa per i bimbi

Alla vigilia del nuovo anno scolastico, e con esso della scelta delle attività sportive dei piccoli, torna Sportland, la manifestazione che l'associazione «La città dei bambini» promuove da tredici anni con lo scopo di presentare ai bambini e ai ragazzi il vasto mondo dello sport. L'appuntamento, al parco comunale di Monteforte d'Alpone, è per domenica 2 settembre dalle 15 alle 18.30: sarà una giornata promossa col patrocinio del Comune e in collaborazione con Ginnastica artistica Est veronese, School of art, Viet vo dao Phong-Ho, Real bc volley, San Antonio basket, Freeskate, Crazy sambonifacese, Lions rugby club e Pro Ring Verona. Grazie a queste associazioni i protagonisti di Sportland potranno avvicinarsi e provare il rugby, il pattinaggio (ma serve portarsi un paio di calze da casa), la pallavolo e ancora kick boxing, viet vo dao, ginnastica artistica, basket, baseball, taekwondo e, novità, la pole dance. Quello con Sportland è il secondo appuntamento di rilievo con cui «La città dei bambini» restituisce spazi urbani ai piccoli: l'altro, a giugno, è con Montefortland, evento dedicato al gioco, ai laboratori creativi e allo stare insieme all'aperto che viene seguito dai sabato senza auto per consentire ai ragazzi di raggiungere le scuole a piedi o in bicicletta, in tutta sicurezza. Tornando a Sportland, provare un nuovo sport avrà un gusto speciale: ai bambini che li testeranno, tutti gli organizzatori offriranno un gelato.

P.D.C.