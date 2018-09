Slalom Città di Bolca con Venanzio e i «big»

Conto alla rovescia per l’11° Slalom Città di Bolca valido per il Campionato italiano slalom che si disputerà domani nel tratto di strada tra Vestenanova e Bolca lungo la provinciale 17 della Val d’Alpone che sarà chiusa al traffico con ordinanza della Provincia dalle 8 alle 18.30 e comunque fino al passaggio della «vettura scopa» per lo svolgimento della competizione automobilistica. L’Amministrazione comunale di Vestenanova dal canto suo garantisce che saranno segnalati i percorsi alternativi al tratto stradale chiuso al traffico. Quella della capitale dei fossili è la penultima gara automobilistica di cronosalita del Campionato nazionale, collocata tra la Garessio-San Bernardo (Cuneo in Piemonte) dello scorso 9 settembre e la Monte Condrò (Calabria) del prossimo 14 ottobre. È sempre la Povil Race Sport, che dal 2016 ha una dirigenza tutta vestenese con presidente Elia Camponogara e vicepresidente Stefano Presa, a organizzare la spettacolare competizione che vedrà in lizza molti piloti, conosciuti dal pubblico degli appassionati, protagonisti della sfida a quattro ruote tutta in salita che richiama tantissimo pubblico alla partenza in via Monte Grappa a Vestenanova, lungo il percorso (nei prati) e al traguardo di Bolca, prima dell’abitato. «È con orgoglio e tenacia», annuncia il presidente Camponogara, «che lo Slalom Ccittà di Bolca 2018 taglia il traguardo dell’undicesima edizione. Tra un birillo e l’ altro nascono sorprese e novità che renderanno questa edizione uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione, grazie a sponsor come la Cassa Rurale di Vestenanova, il Museo dei fossili di Bolca e l’Officina Presa Stefano e la collaborazione della Pro loco di Bolca. Un grazie particolare va poi a tutta la comunità di Vestenanova per la pazienza a causa delle strade chiuse». Oltre 80 le auto al via ed è certa la presenza di Salvatore Venanzio con la sua Radical SR 4 Suzuki trionfatore delle due ultime edizioni di campionato nazionale (2016 e 2017) e attualmente insidiato da Giuseppe Castiglione, al primo posto della classifica di campionato e da Emanuele Schillace, al secondo posto. Molti saranno i piloti locali e quelli provenienti da ogni regione d’Italia pronti a dare battaglia lungo i 3.700 metri dello splendido percorso di gara con le postazioni di birilli a slalom che mettono alla prova l’abilità dei piloti e la tenuta delle quattro ruote. Ambìti i due storici trofei messi in palio dall’organizzazione: il Memorial Marco Albertini che sarà assegnato al miglior veronese in Classe 1600 N, la stessa in cui sulla Vestena-Bolca aveva corso per l’ultima volta nel 2014 il trentenne di Villafranca; il Trofeo Enea Dal Zovo, 26enne pilota e navigatore di Vestenanova mancato nel 2011, sarà invece assegnato al primo classificato fra i suoi conterranei. Domani mattina, dopo la seconda sessione di verifiche, alle 10 inizierà la manche di ricognizione del percorso già in assetto da gara. Alle 11.15 prenderà il via la prima delle manches che si succederanno nel pomeriggio in tre tentativi per siglare il miglior tempo e conquistare il podio dello Slalom Città di Bolca. Dalle 18, nell’auditorium del Museo dei Fossili di Bolca, si terrà la cerimonia di premiazione con la consegna, ai primi tre classificati, di un trofeo scolpito da Enrico Pasquale, maestro della pietra della Valle del Chiampo. •

Mariella Gugole