Pasotti ai ragazzi: «Scegliete di non essere indifferenti»

È la coscienza, che dà forma al pensiero prima e alla parola poi, a far cambiare il mondo: basta scegliere di agire, basta decidere di non essere indifferenti. Sul palco, quello del Centro convegni di Montecchia di Crosara, di persone ce n'era solo una, quella dell'attore Giorgio Pasotti, ma di voci ce n'erano davvero tante durante L'ora di legalità, lo spettacolo proposto a quasi 400 studenti degli istituti comprensivi di San Giovanni Ilarione-Vestenanova e Montecchia di Crosara grazie al sostegno di Percam costruzioni e della Cassa rurale di Vestenanova. Un'ora di monologo, interrotto dai dialoghi che Pasotti ha costruito coinvolgendo Daniele e Greta, due degli studenti presenti in sala, per fare educazione civica in modo diverso, usando il magnetismo del teatro come stimolo alla riflessione prima e all'azione poi. Pasotti, nello spettacolo prodotto da Stefano Francioni per la regia di Davide Cavuti, ha «portato» sulla scena Beccaria e Giolitti, il Manzoni che coi Promessi sposi diede il proprio contributo alla «scossa» alle coscienze, e ancora Ignazio Silone, Pitagora, Papa Francesco, Peppino Impastato, i giudici Falcone e Borsellino, Schlinder e Primo Levi, Madre Teresa ma anche Fabrizio Moro. SU TUTTI LE PAROLE di Albert Einstein per il quale «il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare», e quelle del giudice Falcone: «Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere». Questa la «lezione» che il progetto legalità, portato avanti dai docenti Sara Fraccari, Matteo Scalzotto e Paola Zago e dal dirigente Ugo Carnevali, ha proposto ai ragazzi. Pasotti, grazie ad Agiscuola, gira l'Italia con questo spettacolo che dura un'ora esatta, quella della legalità: «Sono piccole gocce di conoscenza, stimoli importanti. Erano anni che desideravo riprendere il contatto coi giovanissimi», ha spiegato Pasotti a fine spettacolo, «non solo per trasmettere pillole di divertimento ma anche qualcosa di importante, messaggi che possano contribuire a smuovere le coscienze. Un'esperienza come questa», ha concluso Pasotti, «è anche un modo per far innamorare i ragazzi di quell'esperienza unica ed irripetibile che è il teatro». •

Paola Dalli Cani